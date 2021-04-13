Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вовк прокоментував ініціативу ліквідувати ОАСК: "Президент піддався на маніпуляції"

Вівторок, 13 квітня 2021, 15:22
Вовк прокоментував ініціативу ліквідувати ОАСК: Президент піддався на маніпуляції

Глава Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк "спокійно поставився" до новини про ініціативу президента Володимира Зеленського ліквідувати ОАСК.

Джерело: Вовк у Facebook

Пряма мова: "Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Шість років суд знаходиться під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційних кампаній і провокацій. Тому до цієї новини я ставлюся спокійно.

Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається згідно з регламентними процедурами".

Деталі: Вовк запевнив, що ОАСК продовжує роботу в штатному режимі згідно з вимогами законодавства.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

7 квітня затримали двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК. 

Знати більше: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя

Передісторія:

  • Суддів ОАСК, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими,і додав, що у відставку не збирається.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" та ін.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ОАСК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
ОАСК
Суддів, що порушили присягу, варто позбавити високих "пенсій" за кошти громадян 
Суддя ОАСК Аблов намагається піти у відставку із пожиттєвими виплатами – ЦПК
Судова реформа: що відбулося і що далі?
Останні новини
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
Усі новини...
Реклама: