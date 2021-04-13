Вовк прокоментував ініціативу ліквідувати ОАСК: "Президент піддався на маніпуляції"

Глава Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк "спокійно поставився" до новини про ініціативу президента Володимира Зеленського ліквідувати ОАСК.

Джерело: Вовк у Facebook

Пряма мова: "Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Шість років суд знаходиться під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційних кампаній і провокацій. Тому до цієї новини я ставлюся спокійно.

Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається згідно з регламентними процедурами".

Деталі: Вовк запевнив, що ОАСК продовжує роботу в штатному режимі згідно з вимогами законодавства.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

7 квітня затримали двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК.

Знати більше: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя

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