Вовк прокоментував ініціативу ліквідувати ОАСК: "Президент піддався на маніпуляції"
Глава Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк "спокійно поставився" до новини про ініціативу президента Володимира Зеленського ліквідувати ОАСК.
Джерело: Вовк у Facebook
Пряма мова: "Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.
Шість років суд знаходиться під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційних кампаній і провокацій. Тому до цієї новини я ставлюся спокійно.
Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається згідно з регламентними процедурами".
Деталі: Вовк запевнив, що ОАСК продовжує роботу в штатному режимі згідно з вимогами законодавства.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.
7 квітня затримали двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК.
Знати більше: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя
Передісторія:
- Суддів ОАСК, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими,і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" та ін.