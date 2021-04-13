Вовк прокоментував ініціативу ліквідувати ОАСК: "Президент піддався на маніпуляції"
Глава Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк "спокійно поставився" до новини про ініціативу президента Володимира Зеленського ліквідувати ОАСК.
Джерело: Вовк у Facebook
Пряма мова: "Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.
Шість років суд знаходиться під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційних кампаній і провокацій. Тому до цієї новини я ставлюся спокійно.
Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається згідно з регламентними процедурами".
Деталі: Вовк запевнив, що ОАСК продовжує роботу в штатному режимі згідно з вимогами законодавства.