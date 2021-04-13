Вовк отреагировал на инициативу ликвидировать ОАСК: "Президент поддался на манипуляции"

Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк "спокойно отнесся" к новости об инициативе президента Владимира Зеленского ликвидировать ОАСК.

Источник: Вовк в Facebook

Прямая речь: "Друзья, к сожалению, а может и к счастью, президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Шесть лет суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных кампаний и провокаций. Поэтому к данной новости я отношусь спокойно.

В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами".

Детали: Вовк заверил, что ОАСК продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства.