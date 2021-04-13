Вовк отреагировал на инициативу ликвидировать ОАСК: "Президент поддался на манипуляции"
Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк "спокойно отнесся" к новости об инициативе президента Владимира Зеленского ликвидировать ОАСК.
Источник: Вовк в Facebook
Прямая речь: "Друзья, к сожалению, а может и к счастью, президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.
Шесть лет суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных кампаний и провокаций. Поэтому к данной новости я отношусь спокойно.
В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами".
Детали: Вовк заверил, что ОАСК продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.
7 апреля задержали двух адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК.
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Предыстория:
- Судей ОАСК, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка" и др.