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Вовк отреагировал на инициативу ликвидировать ОАСК: "Президент поддался на манипуляции"

Вторник, 13 апреля 2021, 15:22

Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк "спокойно отнесся" к новости об инициативе президента Владимира Зеленского ликвидировать ОАСК.

Источник: Вовк в Facebook

Прямая речь: "Друзья, к сожалению, а может и к счастью, президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Шесть лет суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных кампаний и провокаций. Поэтому к данной новости я отношусь спокойно.

В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами".

Детали: Вовк заверил, что ОАСК продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства.

Украинская правда
Темы: ОАСК


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