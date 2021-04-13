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Россия подогнала "Искандеры" к украинской границе

Вторник, 13 апреля 2021, 17:40

Минобороны России сообщило, что 4 расчёта оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" привезли в Воронеж, от которого менее чем 300 километров от украинской границы, якобы для подготовки к параду Победы.

Источник: сайт Минобороны РФ

Детали: Сообщается, что четыре комплекса доставили из Курска железнодорожным транспортом в "город воинской славы Воронеж" для "подготовки к параду в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне".

Справка: Отмечается, что "Искандер" предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны при помощи баллистических и крылатых ракет.

Что было раньше: Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, и что армия РФ показала готовность обеспечить безопасность страны.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияДонбасс


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