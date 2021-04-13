Россия возит "Искандеры" возле украинской границы
Минобороны России сообщило, что 4 расчёта оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" привезли в Воронеж, от которого менее чем 300 километров от украинской границы, якобы для подготовки к параду Победы.
Источник: сайт Минобороны РФ
Детали: Сообщается, что четыре комплекса доставили из Курска железнодорожным транспортом в "город воинской славы Воронеж" для "подготовки к параду в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне".
Справка: Отмечается, что "Искандер" предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны при помощи баллистических и крылатых ракет.
Что было раньше: Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, и что армия РФ показала готовность обеспечить безопасность страны.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. А позже также полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. СІТ пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".
- Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.