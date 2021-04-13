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Міноброни РФ заявило, що перекидає війська до кордонів через НАТО

Вівторок, 13 квітня 2021, 17:08
Фото Міноборони РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія вживає заходів у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО, і що армія РФ показала готовність забезпечити безпеку країни.

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву Шойгу на нараді в Сєвероморську 13 квітня

Пряма мова: "Реагуючи на загрозливу для Росії військову діяльність альянсу, ми вжили відповідних заходів. У рамках контрольних заходів і занять за зимовий період навчання проведена раптова перевірка бойової готовності військ Західного і Південного військових округів".

Деталі: За словами Шойгу, "упродовж 3 тижнів дві армії і три з'єднання ВДВ були успішно перекинуті на західні рубежі Російської Федерації в райони виконання навчально-бойових завдань". І ці "війська показали повну готовність і здатність виконати завдання щодо забезпечення військової безпеки країни".

Міністр оборони РФ додав, що на даний час ці об'єднання і з'єднання задіяні в навчаннях, і що "всі заходи з перевірки планують завершити упродовж 2 тижнів".

Шойгу також розповів, що для зміцнення обороноздатності Росії та захисту її національних інтересів в Арктиці міністерство оборони веде планомірну роботу з підвищення бойових можливостей Північного флоту.

Його оснащують сучасною військовою технікою, адаптованою до застосування у суворих кліматичних умовах. Також активно ведеться бойова підготовка і проводяться різні дослідницькі заходи.

За словами міністра оборони РФ, обстановка в Арктиці залишається складною, тому що "США і їх союзники по НАТО нарощують там свої угруповання".

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні.

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.
  • Сполучені Штати заявили, що розглядають можливість відправки найближчими тижнями військових кораблів у Чорне море на знак підтримки України через нарощування сил Росії на сході нашої держави. 
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявила також польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. СІТ дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
  • Розвідка повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.

Теми: РосіяНАТОармія


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