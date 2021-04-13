Міноброни РФ заявило, що перекидає війська до кордонів через НАТО

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія вживає заходів у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО, і що армія РФ показала готовність забезпечити безпеку країни.

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву Шойгу на нараді в Сєвероморську 13 квітня

Пряма мова: "Реагуючи на загрозливу для Росії військову діяльність альянсу, ми вжили відповідних заходів. У рамках контрольних заходів і занять за зимовий період навчання проведена раптова перевірка бойової готовності військ Західного і Південного військових округів".

Деталі: За словами Шойгу, "упродовж 3 тижнів дві армії і три з'єднання ВДВ були успішно перекинуті на західні рубежі Російської Федерації в райони виконання навчально-бойових завдань". І ці "війська показали повну готовність і здатність виконати завдання щодо забезпечення військової безпеки країни".

Міністр оборони РФ додав, що на даний час ці об'єднання і з'єднання задіяні в навчаннях, і що "всі заходи з перевірки планують завершити упродовж 2 тижнів".

Шойгу також розповів, що для зміцнення обороноздатності Росії та захисту її національних інтересів в Арктиці міністерство оборони веде планомірну роботу з підвищення бойових можливостей Північного флоту.

Його оснащують сучасною військовою технікою, адаптованою до застосування у суворих кліматичних умовах. Також активно ведеться бойова підготовка і проводяться різні дослідницькі заходи.

За словами міністра оборони РФ, обстановка в Арктиці залишається складною, тому що "США і їх союзники по НАТО нарощують там свої угруповання".

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні.

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