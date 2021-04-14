Округ 87: більше довіри має не "переможець", 33% виборців припускають фальсифікації

У виборців одномандатного виборчого округу №87 найбільшою довірою користується засновник гірськолижного курорту "Буковель", кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, в разі повторних виборів його готові підтримати більше, ніж інших кандидатів.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 8-13 квітня серед мешканців ОВО №87

Деталі: Олександру Шевченку довіряють – 55% опитаних, не довіряють – 35%.

Руслану Кошулинському довіряють – 40%, не довіряють – 42%.

Василю Вірастюку довіряють – 30%, не довіряють – 56%,

Марусі Звіробій-Біленькій довіряють – 20%, не довіряють – 48%, не знають її – 23%.

У динаміці за місяць зріс рівень недовіри до Вірастюка, Кошулинського та Звіробій.

38% вважають, що на виборах 28 березня переміг Шевченко. 25% – переконані, що переможцем вийшов Вірастюк, 10% – що Кошулинський. Чверть опитаних вагалися із відповіддю.

Принаймні 33% опитаних говорили, що голосували за Шевченка, близько по 25% – що за Вірастюка та Кошулинського.

33% опитаних переконані, що на виборах були значні фальсифікації, 16% – незначні. 23% переконані, що фальсифікацій не було, 28% – не змогли відповісти.

При цьому 30% переконані, що вибори фальсифікували на користь Вірастюка, 16% – на користь Шевченка. Лише від 1% до 3% – на користь інших кандидатів.

Ідею скасування результатів виборів в окрузі та призначення повторного голосування підтримують 49%, не підтримують 40%. Найбільше останніх серед виборців партії "Слуга народу" та Вірастюка.

Якби повторні вибори на окрузі відбувалися найближчої неділі, то 43,3% тих, хто визначився і має намір прийти на них, проголосували б за Шевченка, 26,7% – за Кошулинського, 23,9% – за Вірастюка. Інших кандидатів, які брали участь у виборах 28 березня, підтримали б менше 2% опитаних.

Зазначимо, що у рейтингу політсил лідерами є партія ВО "Свобода" (22,8% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори Верховної Ради) та партія "За майбутнє" (21,2%), "Слугу народу" підтримують 16,6%.

Довідка: Соціологи "Рейтингу" 8-13 квітня опитали 2000 респондентів з одномандатного виборчого округу №87 (Івано-Франківська область) віком від 18 років. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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