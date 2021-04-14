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Округ 87: больше доверия имеет не "победитель", 33% избирателей допускают фальсификации

Среда, 14 апреля 2021, 11:38

У избирателей одномандатного избирательного округа №87 наибольшим доверием пользуется основатель горнолыжного курорта "Буковель", кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко, в случае повторных выборов его готовы поддержать больше, чем других кандидатов.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-13 апреля среди жителей ОВО №87

Детали: Александру Шевченко доверяют – 55% опрошенных, не доверяют – 35%. 

Руслану Кошулинскому доверяют – 40%, не доверяют – 42%. 

Василию Вирастюку доверяют – 30%, не доверяют – 56%, 

Марусе Зверобой-Беленькой доверяют – 20%, не доверяют – 48%, не знают ее – 23%.

 

В динамике за месяц вырос уровень недоверия к Вирастюку, Кошулинскому и Зверобой.

 

38% считают, что на выборах 28 марта победил Шевченко. 25% – убеждены, что победителем вышел Вирастюк, 10% – что Кошулинский. Четверть опрошенных затруднились с ответом.

По крайней мере 33% опрошенных говорили, что голосовали за Шевченко, порядка по 25% – что за Вирастюка и Кошулинского.

 

33% опрошенных убеждены, что на выборах были значительные фальсификации, 16% – незначительные. 23% убеждены, что фальсификаций не было, 28% – затруднились ответить.

При этом 30% убеждены, что выборы фальсифицировали в пользу Вирастюка, 16% – в пользу Шевченко. Лишь от 1% до 3% – в пользу других кандидатов.

 

Идею отмены результатов выборов в округе и назначения повторного голосования поддерживают 49%, не поддерживают 40%. Больше последних среди избирателей партии "Слуга народа" и Вирастюка.

Если бы повторные выборы на округе состоялись в ближайшее воскресенье, то 43,3% тех, кто определился и намерен прийти на них, проголосовали бы за Шевченко, 26,7% – за Кошулинского, 23,9% – за Вирастюка. Других кандидатов, участвовавших в выборах 28 марта, поддержали бы менее 2% опрошенных.

 

Отметим, что в рейтинге политсил лидерами являются партия ВО "Свобода" (22,8% тех, кто определился и намерен прийти на выборы Верховной Рады) и партия "За майбутнє" (21,2%), "Слугу народа" поддерживают 16 , 6%.

Справка: Социологи "Рейтинга" 8-13 апреля опросили 2000 респондентов из одномандатного избирательного округа №87 (Ивано-Франковская область) в возрасте от 18 лет. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 5 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидала решения судов по делам.
  • 9 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках.
  • Шевченко заявил, что теперь дело за ЦИК.

Темы: социологияопросвиборыВерховная РадаИвано-Франковская область


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