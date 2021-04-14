Хабар у $100 тисяч: майно брата голови ОАСК арештували

Вищий антикорупційний суд заарештував нерухомість та автомобіль заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки, брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова, підозрюваного в отриманні хабаря у 100 тисяч доларів.

Джерело: hromadske.ua з посилання на рішення суду від 12 квітня

Деталі: За клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро ВАКС наклав арешт на автомобіль Infiniti QX70, земельну ділянку в Гатному Київської області та недобудований на ній житловий будинок, дві квартири, групу приміщень та нежитлові приміщення на Печерську.

Видання зазначає, що у рішенні суду не вказують прізвище підозрюваного, проте, згідно з реєстром речових прав, це майно належить саме Зонтову.

Підозрюваний може оскаржити це рішення до апеляційної палати ВАКС.

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