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Хабар у $100 тисяч: майно брата голови ОАСК арештували

Середа, 14 квітня 2021, 13:51
Хабар у $100 тисяч: майно брата голови ОАСК арештували
Фото mediasat.info

Вищий антикорупційний суд заарештував нерухомість та автомобіль заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки, брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова, підозрюваного в отриманні хабаря у 100 тисяч доларів.

Джерело: hromadske.ua з посилання на рішення суду від 12 квітня

Деталі: За клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро ВАКС наклав арешт на автомобіль Infiniti QX70, земельну ділянку в Гатному Київської області та недобудований на ній житловий будинок, дві квартири, групу приміщень та нежитлові приміщення на Печерську.

Видання зазначає, що у рішенні суду не вказують прізвище підозрюваного, проте, згідно з реєстром речових прав, це майно належить саме Зонтову.

Підозрюваний може оскаржити це рішення до апеляційної палати ВАКС.

Передісторія:

  • 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
  • Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки (на час досудового розслідування відсторонений від посади).
  • 9 квітня суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень, а пізніше суд арештував з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень його спільника – адвоката Юрія Донця. 
  • За Донця того ж дня внесли 2,95 мільйона гривень застави.

"Українська правда" у Threads

Теми: хабарАнтикорупційний судОАСК
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