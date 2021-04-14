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Хабар у $100 тисяч: майно брата голови ОАСК арештували

Середа, 14 квітня 2021, 13:51
Фото mediasat.info

Вищий антикорупційний суд заарештував нерухомість та автомобіль заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки, брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова, підозрюваного в отриманні хабаря у 100 тисяч доларів.

Джерело: hromadske.ua з посилання на рішення суду від 12 квітня

Деталі: За клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро ВАКС наклав арешт на автомобіль Infiniti QX70, земельну ділянку в Гатному Київської області та недобудований на ній житловий будинок, дві квартири, групу приміщень та нежитлові приміщення на Печерську.

Видання зазначає, що у рішенні суду не вказують прізвище підозрюваного, проте, згідно з реєстром речових прав, це майно належить саме Зонтову.

Підозрюваний може оскаржити це рішення до апеляційної палати ВАКС.

Передісторія:

  • 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
  • Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки (на час досудового розслідування відсторонений від посади).
  • 9 квітня суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень, а пізніше суд арештував з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень його спільника – адвоката Юрія Донця. 
  • За Донця того ж дня внесли 2,95 мільйона гривень застави.

Теми: хабарАнтикорупційний судОАСК


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