Взятка в $100 тысяч: имущество брата главы ОАСК арестовали
Высший антикоррупционный суд арестовал недвижимость и автомобиль заместителя начальника управления Службы внешней разведки, брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова, подозреваемого в получении взятки в 100 тысяч долларов.
Источник: hromadske.ua со ссылкой на решение суда от 12 апреля
Детали: По ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро ВАКС наложил арест на автомобиль Infiniti QX70, земельный участок в Гатном Киевской области и недостроенный на нем жилой дом, две квартиры, группу помещений и нежилые помещения на Печерске.
Издание отмечает, что в решении суда не указывают фамилию подозреваемого, однако, согласно реестру вещных прав, это имущество принадлежит именно Зонтову.
Подозреваемый может обжаловать это решение в апелляционной палате ВАКС.
Предыстория:
- 6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.
- Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).
- 9 апреля суд отправил брата главы Окружного админсуда Павла Вовка – Юрия Зонтова – под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен, а позже суд арестовал с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога его сообщника – адвоката Юрия Донца.
- За Донца в тот же день внесли 2,95 миллиона гривен залога.