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Взятка в $100 тысяч: имущество брата главы ОАСК арестовали

Среда, 14 апреля 2021, 13:51
Взятка в $100 тысяч: имущество брата главы ОАСК арестовали
Фото mediasat.info

Высший антикоррупционный суд арестовал недвижимость и автомобиль заместителя начальника управления Службы внешней разведки, брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова, подозреваемого в получении взятки в 100 тысяч долларов.

Источник: hromadske.ua со ссылкой на решение суда от 12 апреля

Детали: По ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро ВАКС наложил арест на автомобиль Infiniti QX70, земельный участок в Гатном Киевской области и недостроенный на нем жилой дом, две квартиры, группу помещений и нежилые помещения на Печерске.

Издание отмечает, что в решении суда не указывают фамилию подозреваемого, однако, согласно реестру вещных прав, это имущество принадлежит именно Зонтову.

Подозреваемый может обжаловать это решение в апелляционной палате ВАКС.

Предыстория:

  • 6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.
  • Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).
  • 9 апреля суд отправил брата главы Окружного админсуда Павла Вовка – Юрия Зонтова – под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен, а позже суд арестовал с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога его сообщника – адвоката Юрия Донца.
  • За Донца в тот же день внесли 2,95 миллиона гривен залога.

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Темы: взяткаАнтикоррупционный судОАСК
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