Стало відомо, як проходитиме іспит з державної мови

Іспит на рівень володіння державною мовою буде складатись із усної та письмової частин та проходитиме у формі анонімного тестування.

Джерело: представник КМУ у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram

Пряма мова: "Уряд ухвалив проєкт постанови "Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою", якою передбачається, що, іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин, проходить у формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки".

Деталі: Відповідну методику та інструкції з проведення іспиту має визначити Національна комісія зі стандартів державної мови. Саме вона і видає державний сертифікат про рівень володіння українською мовою на підставі результатів іспиту.

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