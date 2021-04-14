Стало відомо, як проходитиме іспит з державної мови
Іспит на рівень володіння державною мовою буде складатись із усної та письмової частин та проходитиме у формі анонімного тестування.
Джерело: представник КМУ у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram
Пряма мова: "Уряд ухвалив проєкт постанови "Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою", якою передбачається, що, іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин, проходить у формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки".
Деталі: Відповідну методику та інструкції з проведення іспиту має визначити Національна комісія зі стандартів державної мови. Саме вона і видає державний сертифікат про рівень володіння українською мовою на підставі результатів іспиту.
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Передісторія:
- Відповідно до мовного закону, складати іспит з української мають насамперед державні службовці та особи, які набувають громадянства. Проте є винятки.
- З 16 липня близько 100-150 тисяч громадян України повинні будуть засвідчити рівень володіння державною мовою, склавши відповідний іспит. Причина полягає в тому, що депутати і посадові особи органів місцевого самоврядування будуть зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.
- 16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування має складати іспит на рівень володіння українською мовою.