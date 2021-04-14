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Стало известно, как будет проходить экзамен по государственному языку

Среда, 14 апреля 2021, 14:06

Экзамен на уровень владения государственным языком будет состоять из устной и письменной частей и будет проходить в форме анонимного тестирования.

Источник: представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

Прямая речь: "Правительство приняло проект постановления "Об утверждении Порядка проведения экзаменов на уровень владения государственным языком", которым предусматривается, что экзамен на знание государственного языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники" .

Детали: Соответствующее методику и инструкции по проведению экзамена должна определить Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Именно она и выдает государственный сертификат об уровне владения украинским языком на основании результатов экзамена.

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Предыстория:

  • Согласно норм языкового закона, сдавать экзамен по украинскому должны будут прежде всего государственные служащие и лица, вступающие в гражданство. Однако есть исключения.
  • С 16 июля около 100-150 тысяч граждан Украины должны будут подтвердить уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен. Причина заключается в том, что депутаты и должностные лица органов местного самоуправления будут обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.
  • 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.

Темы: язык


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