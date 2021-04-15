Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США вводять нові санкції проти Росії − Reuters

Четвер, 15 квітня 2021, 07:28

Джерела Reuters повідомляють про введення Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії за нібито "втручання у вибори та кібератаки".

Джерело: Reuters з посиланням на власні джерела

Дослівно: "Широкі санкції введуть у відповідь на порушення кібербезпеки, що стосується програмного забезпечення SolarWinds Corp, яке, за твердженням уряду США, було організоване Росією. Порушення дало хакерам доступ до тисяч компаній та державних установ".

Деталі: За даними джерел, під санкції потраплять 30 організацій, а 10 російських чиновників зобов’яжуть покинути США.

Санкції нібито пов’язані з кібератакою, яку в Microsoft назвали "наймасштабнішою та найскладнішою в світі".

Як стверджують джерела, США також мають намір покарати Москву за нібито втручання у президентські вибори в США 2020 року.

Адже у звіті минулого місяця американські спецслужби заявили, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, спрямував зусилля на підтримку тодішнього президента Дональда Трампа.

За інформацією джерел, санкції можуть оприлюднити вже у четвер.

Передісторія:

  • У грудні 2016 року ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу. Раніше повідомлялося, що Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки. Також представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії по втручанню в президентські вибори в Сполучених Штатах.
  • У березні 2020 року Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Сполучених Штатів.
  • Наприкінці лютого Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.
  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці березня продовжив санкції, у тім числі й проти Росії, для захисту від кібератак.

Теми: СШАРосіясанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну

Ракетні есмінці США не увійдуть у Чорне море − ЗМІ

"Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію" − Столтенберг

"Час завершити найдовшу війну Америки": Байден виводить війська з Афганістану

Уряд готує процедуру депортації ексгромадян через санкції РНБО щодо контрабандистів – ЗМІ

Новини 14 квітня: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії 

Усі новини...
США
ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну
Ракетні есмінці США не увійдуть у Чорне море − ЗМІ
"Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію" − Столтенберг
Останні новини
08:19
Спад хвилі 16 427 нових випадків COVID і 433 летальних за добу в Україні 
08:00
Головні новини середи і ночі: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії
07:53
Обстріли і дистанційне мінування: російські окупанти 8 разів порушили "тишу"
07:28
США вводять нові санкції проти Росії − Reuters
06:22
Ще одне місто в Україні послаблює карантин
05:48
Україна у п’ятірці лідерів у Європі за поширенням коронавірусу
04:55
ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну
04:15
Ракетні есмінці США не увійдуть у Чорне море − ЗМІ
03:14
У Бразилії розслідують факти обміну ковід-вакцин на золото
02:15
Грузія повідомила, як виводитиме своїх військових з Афганістану
Усі новини...