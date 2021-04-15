Джерела Reuters повідомляють про введення Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії за нібито "втручання у вибори та кібератаки".

Джерело: Reuters з посиланням на власні джерела

Дослівно: "Широкі санкції введуть у відповідь на порушення кібербезпеки, що стосується програмного забезпечення SolarWinds Corp, яке, за твердженням уряду США, було організоване Росією. Порушення дало хакерам доступ до тисяч компаній та державних установ".

Деталі: За даними джерел, під санкції потраплять 30 організацій, а 10 російських чиновників зобов’яжуть покинути США.

Санкції нібито пов’язані з кібератакою, яку в Microsoft назвали "наймасштабнішою та найскладнішою в світі".

Як стверджують джерела, США також мають намір покарати Москву за нібито втручання у президентські вибори в США 2020 року.

Адже у звіті минулого місяця американські спецслужби заявили, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, спрямував зусилля на підтримку тодішнього президента Дональда Трампа.

За інформацією джерел, санкції можуть оприлюднити вже у четвер.

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