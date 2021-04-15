США вводять нові санкції проти Росії, 10 чиновників видворять − Reuters
Джерела Reuters повідомляють про введення Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії за нібито "втручання у вибори та кібератаки".
Джерело: Reuters з посиланням на власні джерела, CNN
Дослівно: "Широкі санкції введуть у відповідь на порушення кібербезпеки, що стосується програмного забезпечення SolarWinds Corp, яке, за твердженням уряду США, було організоване Росією. Порушення дало хакерам доступ до тисяч компаній та державних установ".
Деталі: За даними джерел, під санкції потраплять 30 організацій, а 10 російських чиновників зобов’яжуть покинути США.
Санкції нібито пов’язані з кібератакою, яку в Microsoft назвали "наймасштабнішою та найскладнішою в світі".
Як стверджують джерела, США також мають намір покарати Москву за нібито втручання у президентські вибори в США 2020 року.
Адже у звіті минулого місяця американські спецслужби заявили, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, спрямував зусилля на підтримку тодішнього президента Дональда Трампа.
За інформацією джерел, санкції можуть оприлюднити вже у четвер.
Джерело, ознайомлене із ситуацією, повідомило CNN, що адміністрація Байдена координує свої дії з європейськими союзниками.
Передісторія:
- У грудні 2016 року ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу. Раніше повідомлялося, що Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки. Також представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії по втручанню в президентські вибори в Сполучених Штатах.
- У березні 2020 року Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Сполучених Штатів.
- Наприкінці лютого Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці березня продовжив санкції, у тім числі й проти Росії, для захисту від кібератак.