Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США вводять нові санкції проти Росії, 10 чиновників видворять − Reuters

Четвер, 15 квітня 2021, 07:28
США вводять нові санкції проти Росії, 10 чиновників видворять − Reuters

Джерела Reuters повідомляють про введення Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії за нібито "втручання у вибори та кібератаки".

Джерело: Reuters з посиланням на власні джерела, CNN

Дослівно: "Широкі санкції введуть у відповідь на порушення кібербезпеки, що стосується програмного забезпечення SolarWinds Corp, яке, за твердженням уряду США, було організоване Росією. Порушення дало хакерам доступ до тисяч компаній та державних установ".

Деталі: За даними джерел, під санкції потраплять 30 організацій, а 10 російських чиновників зобов’яжуть покинути США.

Санкції нібито пов’язані з кібератакою, яку в Microsoft назвали "наймасштабнішою та найскладнішою в світі".

Як стверджують джерела, США також мають намір покарати Москву за нібито втручання у президентські вибори в США 2020 року.

Адже у звіті минулого місяця американські спецслужби заявили, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, спрямував зусилля на підтримку тодішнього президента Дональда Трампа.

За інформацією джерел, санкції можуть оприлюднити вже у четвер.

Джерело, ознайомлене із ситуацією, повідомило CNN, що адміністрація Байдена координує свої дії з європейськими союзниками.

Передісторія:

  • У грудні 2016 року ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу. Раніше повідомлялося, що Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки. Також представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії по втручанню в президентські вибори в Сполучених Штатах.
  • У березні 2020 року Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Сполучених Штатів.
  • Наприкінці лютого Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.
  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці березня продовжив санкції, у тім числі й проти Росії, для захисту від кібератак.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: