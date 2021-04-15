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США вводят новые санкции против России, 10 чиновников выдворят – Reuters

Четверг, 15 апреля 2021, 07:28
США вводят новые санкции против России, 10 чиновников выдворят – Reuters

Источники Reuters сообщают о введении Соединенными Штатами новых санкций против России за якобы "вмешательство в выборы и кибератаки".

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники, CNN

Дословно: "Широкие санкции введут в ответ на нарушение кибербезопасности, которое касается программного обеспечения SolarWinds Corp, которое, по утверждению правительства США, было организовано Россией. Нарушение дало хакерам доступ к тысячам компаний и государственным учреждениям".

Детали: По данным источников, под санкции попадут 30 организаций, 10 российских чиновников обяжут покинуть США.

Санкции якобы связанные с кибератакой, которую в Microsoft назвали "самой масштабной и сложной в мире".

Как утверждают источники, США также намерены наказать Москву за якобы вмешательство в президентские выборы в США 2020 года.

Ведь в отчете за прошлый месяц американские спецслужбы заявили, что президент России Владимир Путин, вероятно, направил усилия на поддержку тогдашнего президента Дональда Трампа.

По информации источников, санкции могут обнародовать уже в четверг.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что администрация Байдена координирует свои действия с европейскими союзниками.

Предыстория:

  • В декабря 2016 года ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вторглась в ходе президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Ранее сообщалось, что Обама пообещал принять меры по России за кибератаки. Также представители разведки США заявили, что Путин лично принимал участие в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.
  • В марте 2020 Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за кибератаки против Соединенных Штатов.
  • В конце февраля Microsoft обвинила российскую службу внешней разведки в кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Эта кибератака продолжалась с весны 2020 года и ее реальные масштабы пока неизвестны. Считается, что в США в результате него пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств.
  • Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.

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Темы: СШАРосcиясанкции
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