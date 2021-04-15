Источники Reuters сообщают о введении Соединенными Штатами новых санкций против России за якобы "вмешательство в выборы и кибератаки".

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники, CNN

Дословно: "Широкие санкции введут в ответ на нарушение кибербезопасности, которое касается программного обеспечения SolarWinds Corp, которое, по утверждению правительства США, было организовано Россией. Нарушение дало хакерам доступ к тысячам компаний и государственным учреждениям".

Детали: По данным источников, под санкции попадут 30 организаций, 10 российских чиновников обяжут покинуть США.

Санкции якобы связанные с кибератакой, которую в Microsoft назвали "самой масштабной и сложной в мире".

Как утверждают источники, США также намерены наказать Москву за якобы вмешательство в президентские выборы в США 2020 года.

Ведь в отчете за прошлый месяц американские спецслужбы заявили, что президент России Владимир Путин, вероятно, направил усилия на поддержку тогдашнего президента Дональда Трампа.

По информации источников, санкции могут обнародовать уже в четверг.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что администрация Байдена координирует свои действия с европейскими союзниками.

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