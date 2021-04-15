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Вірастюк переміг на довиборах в Раду – "Слуга народу"

Четвер, 15 квітня 2021, 11:32
Фото sluga-narodu.com

Партія "Слуга народу" заявляє, що ОВК округу №87 на Івано-Франківщині прийняла уточнений протокол про підсумки голосування на довиборах до Верховної Ради, і що перемагає Василь Вірастюк.

Джерело: пресслужба партії, Громадянська мережа "Опора"

Дослівно СН: "Представник "Слуги народу" отримав 15 536 голосів виборців, що на 422 голоси більше, ніж у найближчого конкурента – Олександра Шевченка".

Деталі: За даними "Опори", увечері 14 квітня ОВК провела засідання, на якому  розглянула питання уточнення протоколу про підсумки голосування на семи дільницях, де з 2 квітня розпочалися судові процеси.

До протоколу про підсумки голосування з приміткою "Уточнений" включили п’ять дільниць 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастирчани), 261029 (Микуличин) за результатом повторного підрахунку голосів.

"Опора" зазначає, що на чотирьох із вищенаведених п’яти дільниць (260025 у Маняві, 261030 у Микуличині, 260028 у Монастирчанах, 261029 у Микуличині) було виявлено нестачу виборчих бюлетенів за кандидата Олександра Шевченка.

Тобто за вказаними дільницями до уточненого протоколу увійдуть саме ті цифри, які встановила ОВК та які були відображені у протоколі засідання комісії ОВК і не буде враховано кількість "зниклих" бюлетенів. 

За таких умов, зазначає "Опора", є підстави очікувати, що сторона кандидата Шевченка знову оскаржить такі рішення та дії ОВК. 

Українська правда
Теми: вибориІвано-Франківська областьВерховна Рада


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