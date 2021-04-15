Вирастюк победил на довыборах в Раду – "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" заявляет, что ОИК округа №87 в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду, и что побеждает Василий Вирастюк.

Источник: пресс-служба партии, Гражданская сеть "Опора"

Дословно СН: "Представитель "Слуги народа" получил 15 536 голосов избирателей, что на 422 голоса больше, чем у ближайшего конкурента – Александра Шевченко".

Детали: По данным "Опоры", вечером 14 апреля ОИК провела заседание, на котором рассмотрела вопрос уточнения протокола об итогах голосования на семи участках, где со 2 апреля начались судебные процессы.

В протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" включили пять участков 260 025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастырчаны), 261029 (Микуличин) по результатам повторного подсчета голосов.

"Опора" отмечает, что на четырех из вышеприведенных пяти участков (260025 в Маняве, 261030 в Микуличине, 260 028 в Монастырчанах, 261029 в Микуличине) была обнаружена недостача избирательных бюллетеней за кандидата Александра Шевченко.

То есть по указанным участкам в уточненный протокол войдут именно те цифры, которые установила ОИК и которые были отражены в протоколе заседания комиссии ОИК и не будет учтено количество "исчезнувших" бюллетеней.

При таких условиях, отмечает "Опора", есть основания ожидать, что сторона кандидата Шевченко снова обжалует такие решения и действия ОИК.

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