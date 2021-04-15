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В Донецке обустраивают бомбоубежища и готовят койки в больницах – СМИ

Четверг, 15 апреля 2021, 14:23

Вооруженные формирования Российской Федерации в Донецке дали приказ в быстрые темпы подготовить бомбоубежища и кровати в больницах, а у административных зданий закладывать мешки с песком.

Источник: "Новости Донбасса"

Детали: Таким образом боевики готовятся к возможной активизации боевых действий.

Местные жители сообщают, что в некоторые окна в здании Донецкого городского "администрации" заложили мешками с песком. Мешки также заметили и у других донецких домов.

 
Фото: Типичный Донецк / Telegram

Кроме того, якобы из города вывозят архивы, а работникам выдают на руки трудовые книжки.

Отдельные медицинские учреждения просят подготовить кровати.

"Сегодня сказали освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища до 21 апреля", – сказал "Новостям Донбасса" источник в Донецкой областной травматологии.

Именно на 21 апреля запланировано послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Также 22-23 апреля в Донецке запланировано проведение форума "Единство русских: защита прав и свобод", в котором примут участие главы незаконных вооруженных группировок, а также гости из РФ.

Почему это важно: Украина неоднократно заявляла, что не планирует наступление на Донецк, однако российская пропаганда распространяет такую ​​информацию.

Напомним:

  • Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. Поэтому Соединенные Штаты отправили в Черное море военные корабли, Россия зеркально ответила.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.



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