Рада зробила крок до покарання тюрмою за брехню в деклараціях

Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт, який посилює відповідальність за неправдиву інформацію в деклараціях.

Джерело: трансляція позачергового засідання 15 квітня, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Деталі: "За" документ №4651 проголосували 283 нардепи.

Президентський законопроєкт пропонує збільшити штрафи (у середньому на 8500-17000 грн), а також застосовувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2-х років за умисне неподання декларації топ-чиновниками та суттєву брехню в декларації.

Євгенія Кравчук пояснює, що кримінальна відповідальність для посадовців передбачається, якщо вони в своїх деклараціях "збрехали" на щонайменше 4,5 млн грн.

Пряма мова: "При цьому, варто пояснити, що позбавлення волі – це перебування у поселенні, де відсутній якийсь занадто жорсткий контроль, а через півроку можна звільнитися від відбування покарання. Проте це є достатнім інструментом та важілем впливу на свідомість громадян.

Загалом же, президентською ініціативою передбачається не лише збільшення відповідальністі, а й розширення кола суб’єктів, виключення можливості звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з каяттям та збільшення штрафів".

Деталі: Законопроєктом пропонується зокрема внести зміни до примітки до ст. 172-6 "Порушення вимог фінансового контролю" Кодексу України про адміністративні правопорушення та примітки до ст. 366-2 "Декларування недостовірної інформації" Кримінального кодексу для уточнення суб’єктів відповідних правопорушень.

Пропонується включити до переліку корупційних правопорушень склади кримінально караних діянь, передбачених ст. 366-2 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації" та ст. 366-3 Кримінального кодексу "Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Згідно з документом, за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації встановлюється кримінальна відповідальність, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб або на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Передісторія: