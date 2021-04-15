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Рада сделала шаг к наказанию тюрьмой за ложь в декларациях

Четверг, 15 апреля 2021, 16:47

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект, усиливающий ответственность за ложную информацию в декларациях.

Источник: трансляция внеочередного заседания 15 апреля

Детали: "За" документ №4651 проголосовали 283 нардепа.

Президентский законопроект предлагает увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации.

Законопроектом предлагается частности внести изменения в примечания к ст. 172-6 "Нарушение требований финансового контроля" Кодекса Украины об административных правонарушениях и примечания к ст. 366-2 "Декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса для уточнения субъектов соответствующих правонарушений.

Предлагается включить в перечень коррупционных правонарушений состав уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ст. 366-2 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации" и ст. 366-3 Уголовного кодекса "Непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Согласно документу, за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации устанавливается уголовная ответственность, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или на сумму свыше 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

 

Валентина Романенко, УП
Темы: декларациизаконодательствоВерховная Рада


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