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Рада сделала шаг к наказанию тюрьмой за ложь в декларациях

Четверг, 15 апреля 2021, 16:47
Рада сделала шаг к наказанию тюрьмой за ложь в декларациях

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект, усиливающий ответственность за ложную информацию в декларациях.

Источник: трансляция внеочередного заседания 15 апреля, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Детали: "За" документ №4651 проголосовали 283 нардепа.

Президентский законопроект предлагает увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации.

Евгения Кравчук объясняет, что уголовная ответственность для должностных лиц предполагается, если они в своих декларациях "солгали" на минимум 4,5 млн грн.

Прямая речь: "При этом, стоит объяснить, что лишение свободы - это пребывание в поселении, где отсутствует какой-то слишком жесткий контроль, а через полгода можно освободиться от отбывания наказания. Однако это является достаточным инструментом и рычагом влияния на сознание граждан.

В целом же, президентской инициативой предполагается не только увеличение ответственности, но и расширение круга субъектов, исключение возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с раскаянием и увеличение штрафов".

Детали: Законопроектом предлагается частности внести изменения в примечания к ст. 172-6 "Нарушение требований финансового контроля" Кодекса Украины об административных правонарушениях и примечания к ст. 366-2 "Декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса для уточнения субъектов соответствующих правонарушений.

Предлагается включить в перечень коррупционных правонарушений состав уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ст. 366-2 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации" и ст. 366-3 Уголовного кодекса "Непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Согласно документу, за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации устанавливается уголовная ответственность, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или на сумму свыше 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

 

Предыстория:

  • 27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Это решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полной проверке и мониторинге образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование - за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.
  • 23 декабря Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Валентина Романенко, УП
Темы: декларациизаконодательствоВерховная Рада
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