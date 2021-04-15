Кулеба пророкує страждання Росії, якщо вона перейде український кордон
Четвер, 15 квітня 2021, 17:06
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росію очікують страждання, якщо її війська перейдуть державний кордон України.
Джерело: Кулеба під час спільного брифінгу глав МЗС Литви, Латвії та Естонії, які прибули з візитом до Києва, цитує AFP
Пряма мова: "Червона лінія України – це державний кордон. Якщо Росія перейде цю лінію, то їй доведеться постраждати".
Деталі: Окрім того, міністр заявив, що Кремль відкрито погрожує Україні війною та знищенням нашої державності. На його думку, такі заяви Москви, які вже достигли апогея, націлені на залякування.
Нагадаємо:
- Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. Через це Сполучені Штати відправили у Чорне море військові кораблі, Росія дзеркально відповіла.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.
- Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що агресія Росії лише зростає, а ескалація військового конфлікту, можливо, – неминуча.
- Очільник Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба називає нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.