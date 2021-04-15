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Кулеба пророкує страждання Росії, якщо вона перейде український кордон

Четвер, 15 квітня 2021, 17:06

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росію очікують страждання, якщо її війська перейдуть державний кордон України. 

Джерело: Кулеба під час спільного брифінгу глав МЗС Литви, Латвії та Естонії, які прибули з візитом до Києва, цитує AFP

Пряма мова: "Червона лінія України – це державний кордон. Якщо Росія перейде цю лінію, то їй доведеться постраждати".

Деталі: Окрім того, міністр заявив, що Кремль відкрито погрожує Україні війною та знищенням нашої державності. На його думку, такі заяви Москви, які вже достигли апогея, націлені на залякування.

Нагадаємо:

Теми: Кулеба ДмитроРосія


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