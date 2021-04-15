Кулеба предсказывает страдания России, если она перейдет украинскую границу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россию ожидают страдания, если ее войска перейдут государственную границу Украины.

Источник: Кулеба во время совместного брифинга глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии, которые прибыли с визитом в Киев, цитирует AFP

Прямая речь: "Красная линия Украины – это государственная граница. Если Россия перейдет эту линию, то ей придется пострадать".

Детали: Кроме того, министр заявил, что Кремль открыто угрожает Украине войной и уничтожением нашей государственности. По его мнению, такие заявления Москвы, которые уже достигли апогея, нацеленные на запугивание.

Напомним: