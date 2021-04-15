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Кулеба предсказывает страдания России, если она перейдет украинскую границу

Четверг, 15 апреля 2021, 17:06

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россию ожидают страдания, если ее войска перейдут государственную границу Украины.

Источник: Кулеба во время совместного брифинга глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии, которые прибыли с визитом в Киев, цитирует AFP

Прямая речь: "Красная линия Украины – это государственная граница. Если Россия перейдет эту линию, то ей придется пострадать".

Детали: Кроме того, министр заявил, что Кремль открыто угрожает Украине войной и уничтожением нашей государственности. По его мнению, такие заявления Москвы, которые уже достигли апогея, нацеленные на запугивание.

Напомним:

  • Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. Поэтому Соединенные Штаты отправили в Черное море военные корабли, Россия зеркально ответила.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcия


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