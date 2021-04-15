Кулеба предсказывает страдания России, если она перейдет украинскую границу
Четверг, 15 апреля 2021, 17:06
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россию ожидают страдания, если ее войска перейдут государственную границу Украины.
Источник: Кулеба во время совместного брифинга глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии, которые прибыли с визитом в Киев, цитирует AFP
Прямая речь: "Красная линия Украины – это государственная граница. Если Россия перейдет эту линию, то ей придется пострадать".
Детали: Кроме того, министр заявил, что Кремль открыто угрожает Украине войной и уничтожением нашей государственности. По его мнению, такие заявления Москвы, которые уже достигли апогея, нацеленные на запугивание.
Напомним:
- Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. Поэтому Соединенные Штаты отправили в Черное море военные корабли, Россия зеркально ответила.
- Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
- Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.