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Росіяни стали гірше ставитися до України – опитування

Четвер, 15 квітня 2021, 18:00

Згідно з соціологією "Левада-центру", за місяць ставлення росіян до України істотно погіршилося. Якраз в цей час відбувалася ескалація з боку Росії - загострення на Донбасі з боку окупантів, інформаційні атаки і стягування військових до українського кордону.

Джерело: опитування "Левада-центру"

Деталі: Згідно з відповідями людей, в лютому 55% ​​росіян ставилися до України добре, а 31% - погано, то в березні ці показники склали 50% і 35% відповідно.

При цьому зміни найбільш помітні в старших групах респондентів. Якщо в лютому 2021 року майже половина (49%) респондентів 55 років і старше добре ставилися до України, а погано - 43%, то в кінці березня 2021 року ці показники склали 42% і 43% відповідно. У групі 40-54 роки в лютому 54% ставилися добре, 31% - погано, в березні: 47% і 39% відповідно.

 

28% росіян вважають, що так звані "ДНР" і "ЛНР" повинні стати незалежними державами, ще чверть (25%) виступає за те, щоб окупаційні "республіки" увійшли до складу Росії. Всього 10% - за повернення до складу України на умовах областей.

 

32% росіян впевнені, що агресія Росії на Донбасі затягнеться на багато років, ще 19% вважають, що республіки увійдуть до складу Росії. 12% вважають, що республіки знайдуть незалежність. У 2015 році ця версія була найбільш популярною - тоді її поділяли 38% респондентів.

 

Чому це важливо: Останнім часом Росія посилила свій тиск на Україну.

Наприклад, розслідувачі знайшли відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявили польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. Розвідка повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального.

Тим часом по телебаченню країни-агресора активізувалася пропаганда – в ефірі лунають погрози у бік України та плани нападу.

Міністр оборони України розповів про чотири можливі цілі РФ.

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія вживає заходів у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО, і що армія РФ показала готовність забезпечити безпеку країни.

Українська правда
Теми: соціологіяУкраїнаДонбасокупаціяРосія


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