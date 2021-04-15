Россияне стали хуже относиться к Украине – опрос

Согласно социологии "Левада-центра", за месяц отношение россиян к Украине существенно ухуджилось. Как раз в это время происходила эскалация со стороны России – обострение на Донбассе со стороны оккупантов, информационные атаки и стягивание военных на украинской границе.

Источник: опрос "Левада-центра"

Детали: Согласно ответам людей, в феврале 55% россиян относились к Украине хорошо, а 31% – плохо, то в марте эти показатели составили 50% и 35% соответственно.

При этом изменения наиболее заметны в старших группах респондентов. Если в феврале 2021 года почти половина (49%) респондентов 55 лет и старше хорошо относились к Украине, а плохо – 43%, то в конце марта 2021 года эти показатели составили 42% и 43% соответственно. В группе 40-54 года в феврале 54% относились хорошо, 31% – плохо, в марте: 47% и 39% соответственно.

28% россиян считают, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" должны стать независимыми государствами, ещё четверть (25%) выступает за то, чтобы оккупационные "республики" вошли в состав России. Всего 10% - за возвращение в состав Украины на условиях областей.

32% россиян уверены, что агрессия России на Донбассе затянется на многие годы, ещё 19% считают, что республики войдут в состав России. 12% считают, что республики обретут независимость. В 2015 году эта версия была наиболее популярной – тогда её разделяли 38% респондентов.

Почему это важно: В последнее время Россия усилила свое давление на Украину.

Например, расследователи нашли видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. А потом обнаружили полевой лагерь российских войск в Воронежской области - по 150-250 км от украинской границы. Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины около 250 своих военнослужащих и более 2000 тонн горючего.

Между тем по телевидению страны-агрессора активизировалась пропаганда - в эфире звучат угрозы в сторону Украины и планы нападения.

Министр обороны Украины рассказал о четырех возможных цели РФ.

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