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В Івано-Франківську створять загін добровольців на випадок російського вторгнення

Четвер, 15 квітня 2021, 18:34

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців, які поїдуть захищати країну на випадок повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Джерело: Марцінків у Facebook

Пряма мова Марцінківа: "Доручив керівнику Муніципальної інспекції Івано-Франківська Михайлу Шутаку сформувати загін добровольців, які у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Бо ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими.

Якщо з Івано-Франківська будуть іти на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом. А у Муніципальній інспекції наразі є 36 учасників бойових дій. Тобто люди досвідчені і у разі вторгнення РФ зможуть дати раду на фронті. Будьмо готові".

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Івано-ФранківськДонбасвійнаокупаціяРосія


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