Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Івано-Франківську створять загін добровольців на випадок російського вторгнення

Четвер, 15 квітня 2021, 18:34
В Івано-Франківську створять загін добровольців на випадок російського вторгнення

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців, які поїдуть захищати країну на випадок повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Джерело: Марцінків у Facebook

Пряма мова Марцінківа: "Доручив керівнику Муніципальної інспекції Івано-Франківська Михайлу Шутаку сформувати загін добровольців, які у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Бо ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими.

Якщо з Івано-Франківська будуть іти на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом. А у Муніципальній інспекції наразі є 36 учасників бойових дій. Тобто люди досвідчені і у разі вторгнення РФ зможуть дати раду на фронті. Будьмо готові".

Нагадаємо:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-ФранківськДонбасвійнаокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Івано-Франківськ
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
У Франківську сталася стрілянина, є поранений
Суд відправив під нічний домашній арешт офіцера НГУ, який знущався над військовими
Останні новини
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: