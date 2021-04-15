В Івано-Франківську створять загін добровольців на випадок російського вторгнення
Четвер, 15 квітня 2021, 18:34
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців, які поїдуть захищати країну на випадок повномасштабного вторгнення росіян в Україну.
Джерело: Марцінків у Facebook
Пряма мова Марцінківа: "Доручив керівнику Муніципальної інспекції Івано-Франківська Михайлу Шутаку сформувати загін добровольців, які у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Бо ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими.
Якщо з Івано-Франківська будуть іти на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом. А у Муніципальній інспекції наразі є 36 учасників бойових дій. Тобто люди досвідчені і у разі вторгнення РФ зможуть дати раду на фронті. Будьмо готові".
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Українська правда