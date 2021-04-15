В Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев на случай российского вторжения
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые поедут защищать страну в случае полномасштабного вторжения русских в Украине.
Источник: Марцинкив в Facebook
Прямая речь Марцинкива: "Поручил руководителю Муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми.
Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе. А в Муниципальной инспекции пока есть 36 участников боевых действий. То есть люди опытные и в случае вторжения РФ смогут разобраться на фронте. Будем готовы".
Напомним:
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- Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
- Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.