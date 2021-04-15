Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев на случай российского вторжения

Четверг, 15 апреля 2021, 18:34

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые поедут защищать страну в случае полномасштабного вторжения русских в Украине.

Источник: Марцинкив в Facebook

Прямая речь Марцинкива: "Поручил руководителю Муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми.

Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе. А в Муниципальной инспекции пока есть 36 участников боевых действий. То есть люди опытные и в случае вторжения РФ смогут разобраться на фронте. Будем готовы".

Напомним:

  • Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. Поэтому Соединенные Штаты отправили в Черное море военные корабли, Россия зеркально ответила.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

Украинская правда
Темы: Ивано-ФранковскДонбассвойнаоккупацияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРасследователи впервые показали тайную дачу Путина, где он встречался с Януковичем

Зеленский: Пришло время предложений для Украины и Грузии по членству в НАТО

Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовых

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского – СМИ

"Красная" зона коронавируса сместилась на восток Украины – ЦОЗ

В армии США считают, что Украина может отбить атаку России "со временем"

Все новости...
Ивано-Франковск
ЦИК до сих пор ждет решения судов на округе Вирастюка: могут повлиять на результаты
В "Слуге народа" отреагировали на Шевченко: результаты выборов на 87 округе никто не отменял
Во Франковске мэр вместе с горожанами протестовали против локдауна
Последние новости
18:34
В Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев на случай российского вторжения
18:30
Рада предоставила финансирование Минагрополитики
18:26
Байден объявил в США чрезвычайное положение из-за угрожающей деятельности РФ
18:11
"ДТЭК Киевские электросети" с нарушением правил подключила особняк Ахметова – регулятор
18:10
Гривня ослабла на закрытии межбанка
18:04
Санкции США: какие техкомпании помогали российским спецслужбам с кибератаками
18:01
Послы G7 поддержали намерение Зеленского разогнать ОАСК
18:00
инфографикаРоссияне стали хуже относиться к Украине – опрос
17:29
Россия просит не считать военные учения у границ Украины "агрессией"
17:20
Хмельницкий, Шевченко, Сталин: украинцы назвали топ-10 "идеальных политиков"
Все новости...