В Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев на случай российского вторжения

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые поедут защищать страну в случае полномасштабного вторжения русских в Украине.

Источник: Марцинкив в Facebook

Прямая речь Марцинкива: "Поручил руководителю Муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми.

Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе. А в Муниципальной инспекции пока есть 36 участников боевых действий. То есть люди опытные и в случае вторжения РФ смогут разобраться на фронте. Будем готовы".

Напомним: