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Глава Євроради пообіцяв Зеленському приїхати на саміт Кримської платформи

Четвер, 15 квітня 2021, 21:58

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи.

Джерело: пресслужба Європейської ради

Деталі: Мішель висловив солідарність та непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Він подякував Зеленському за запрошення та пообіцяв бути присутнім на саміті 23 серпня.

Нагадаємо:

  • 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.
  • Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.

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Українська правда
Теми: ЗеленськийКримська платформа


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