Глава Євроради пообіцяв Зеленському приїхати на саміт Кримської платформи
Четвер, 15 квітня 2021, 21:58
Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи.
Джерело: пресслужба Європейської ради
Деталі: Мішель висловив солідарність та непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Він подякував Зеленському за запрошення та пообіцяв бути присутнім на саміті 23 серпня.
Нагадаємо:
- 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.
- Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.
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Українська правда