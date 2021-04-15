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Глава Евросовета пообещал Зеленскому приехать на саммит Крымской платформы

Четверг, 15 апреля 2021, 21:58
Глава Евросовета пообещал Зеленскому приехать на саммит Крымской платформы

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы.

Источник: пресс-служба Европейского совета

Детали: Мишель выразил солидарность и непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Он поблагодарил Зеленского за приглашение и пообещал присутствовать на саммите 23 августа.

Напомним:

  • 26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.
  • Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие его деоккупации.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКрымская платформа
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