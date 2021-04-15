Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава Евросовета пообещал Зеленскому приехать на саммит Крымской платформы

Четверг, 15 апреля 2021, 21:58

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы.

Источник: пресс-служба Европейского совета

Детали: Мишель выразил солидарность и непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Он поблагодарил Зеленского за приглашение и пообещал присутствовать на саммите 23 августа.

Напомним:

  • 26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.
  • Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие его деоккупации.

Читайте также: 

Первая крымская победа. Что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации

Как оккупировали Крым: новости, которые мы (почти) не заметили в феврале 2014-го

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКрымская платформа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата

Новости 15 апреля: чрезвычайное положение в США из-за РФ, заявления дипломатов о ситуации на границе

Город Хмельницкий выиграл приз ПАСЕ за продвижение европейских идей

видео, обновленоЗеленский анонсировал новые санкции против контрабандистов и законопроект об олигархах

Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным

В Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев на случай российского вторжения

Все новости...
Зеленский
Зеленский уволил руководителя Кировоградщины
Зеленский анонсировал новые санкции против контрабандистов и законопроект об олигархах
Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным
Последние новости
22:06
Новости экономики: НБУ резко повышает учетную ставку и ухудшает прогноз роста экономики
21:58
Глава Евросовета пообещал Зеленскому приехать на саммит Крымской платформы
21:42
Верховная Рада сделала шаг к запуску спецрежима для IT
21:27
Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата
21:20
Народные депутаты поддержали доступную растаможку "евроблях"
21:14
Новости 15 апреля: чрезвычайное положение в США из-за РФ, заявления дипломатов о ситуации на границе
21:02
Рада даст индустриальным паркам дополнительные льготы
20:50
Город Хмельницкий выиграл приз ПАСЕ за продвижение европейских идей
20:33
Адвокатам разрешили пользоваться столичным транспортом без спецпропусков
20:14
Кулеба поприветствовал новые санкции США против РФ
Все новости...