Глава Евросовета пообещал Зеленскому приехать на саммит Крымской платформы
Четверг, 15 апреля 2021, 21:58
Президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы.
Источник: пресс-служба Европейского совета
Детали: Мишель выразил солидарность и непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Он поблагодарил Зеленского за приглашение и пообещал присутствовать на саммите 23 августа.
Напомним:
- 26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.
- Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие его деоккупации.
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Украинская правда