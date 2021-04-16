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Россия стянула в оккупированный Крым мотострелковые соединения с Кавказа

Пятница, 16 апреля 2021, 16:00
Россия стянула в оккупированный Крым мотострелковые соединения с Кавказа

Мотострелковые соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа России переброшены в огневой городок на полигоне Опук в оккупированном Крыму якобы для выполнения учебных стрельб.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Сообщается, что части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются на Северном Кавказе.

Командующий войсками российского ЮВО сообщил, что полигон должен стать "основным местом профессиональной выучки военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота".

Он также поставил задачу проверить на полигоне практические навыки операторов противотанковых управляемых комплексов "Фагот" и "Хризантема".

Напомним:

  • Последние недели Россия стягивает свои войскак украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. Поэтому Соединенные Штаты отправили в Черное море военные корабли, Россия зеркально ответила.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Западаи пытается его запугать.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы

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Темы: КрымоккупацияРосcия
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