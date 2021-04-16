Россия стянула в оккупированный Крым мотострелковые соединения с Кавказа
Пятница, 16 апреля 2021, 16:00
Мотострелковые соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа России переброшены в огневой городок на полигоне Опук в оккупированном Крыму якобы для выполнения учебных стрельб.
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: Сообщается, что части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются на Северном Кавказе.
Командующий войсками российского ЮВО сообщил, что полигон должен стать "основным местом профессиональной выучки военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота".
Он также поставил задачу проверить на полигоне практические навыки операторов противотанковых управляемых комплексов "Фагот" и "Хризантема".
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