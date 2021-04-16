США, в разі потреби, можуть збільшити кількість своїх військових в Україні
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зауважила, що в Україні на постійній основі перебувають 160 американських військових і за потреби, їх кількість може збільшитись.
Джерело: Квін під час брифінгу із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем
Деталі: Квін і Шмигаль взяли участь в церемонії ротації військовослужбовців, яка відбулась у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки національної Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
У своєму виступі Квін зауважила, що на тлі російських провокацій важливо пам’ятати, що Україна 2021 року та українські збройні сили 2021 року значно відрізняються від того, чим вони були у 2014 році.
На запитання, чи готові США збільшити присутність своїх військових в Україні, Квін відповіла, що за необхідності це буде розглядатися владою США.
Пряма мова Квін: "Ми постійно оцінюємо ситуацію, яка тут (в Україні – ред.)… і робимо оцінку потреба з українського боку. І ми на постійні основі маємо присутність 160 військовослужбовців американського контингенту, який перебуває тут на постійній основі.
І якщо за нашими оцінками, потреби зміняться і треба буде збільшити, ми це питання розглядатимемо".
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