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США, в случае необходимости, могут увеличить количество своих военных в Украине

Пятница, 16 апреля 2021, 16:18
США, в случае необходимости, могут увеличить количество своих военных в Украине

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что в Украине на постоянной основе находятся 160 американских военных и при необходимости их количество может увеличиться.

Источник: Квин во время брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем

Детали: Квин и Шмыгаль приняли участие в церемонии ротации военнослужащих, которая состоялась в Международном центре миротворчества и безопасности национальной Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В своем выступлении Квин отметила, что на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 и украинские вооруженные силы 2021 значительно отличаются от того, чем они были в 2014 году.

На вопрос, готовы ли США увеличить присутствие своих военных в Украине, Квин ответила, что при необходимости это будет рассматриваться властями США.

Прямая речь Квин: "Мы постоянно оцениваем ситуацию, которая здесь (в Украине - ред.) ... и делаем оценку потребностей украинской стороны. И мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента…

И если по нашим оценкам, потребности изменятся и надо будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать".

Напомним:

  • Последние недели Россия стягивает свои войскак украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствиероссийской армии возле украинской границы. Поэтому Соединенные Штаты отправили в Черное море военные корабли, Россия зеркально ответила.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Западаи пытается его запугать.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

Украинская правда

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Темы: СШАвойна
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