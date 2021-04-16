Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США, в случае необходимости, могут увеличить количество своих военных в Украине

Пятница, 16 апреля 2021, 16:18

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что в Украине на постоянной основе находятся 160 американских военных и при необходимости их количество может увеличиться.

Источник: Квин во время брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем

Детали: Квин и Шмыгаль приняли участие в церемонии ротации военнослужащих, которая состоялась в Международном центре миротворчества и безопасности национальной Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В своем выступлении Квин отметила, что на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 и украинские вооруженные силы 2021 значительно отличаются от того, чем они были в 2014 году.

На вопрос, готовы ли США увеличить присутствие своих военных в Украине, Квин ответила, что при необходимости это будет рассматриваться властями США.

Прямая речь Квин: "Мы постоянно оцениваем ситуацию, которая здесь (в Украине - ред.) ... и делаем оценку потребностей украинской стороны. И мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента…

И если по нашим оценкам, потребности изменятся и надо будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать".

Напомним:

  • Последние недели Россия стягивает свои войскак украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствиероссийской армии возле украинской границы. Поэтому Соединенные Штаты отправили в Черное море военные корабли, Россия зеркально ответила.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Западаи пытается его запугать.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

Украинская правда
Темы: СШАвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

АРМА определило управляющего "трубы Медведчука"

США, в случае необходимости, могут увеличить количество своих военных в Украине

Приватбанк скоро выставят на продажу – глава НБУ

Зеленский: Вступление Украины в НАТО нельзя сводить только к реформам

У Путина отреагировали на новые санкции США

Лукашенко анонсировал "серьезную встречу" с Путиным

Все новости...
США
Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США
SpaceX привлекла дополнительные 314 миллионов долларов инвестиций
Помощь от США. Вакцина COVAX уже в Украине
Последние новости
16:46
Зеленский с Макроном заговорились тет-а-тет, пришлось пересматривать график – источник
16:18
АРМА определило управляющего "трубы Медведчука"
16:18
США, в случае необходимости, могут увеличить количество своих военных в Украине
16:00
Россия стянула в оккупированный Крым мотострелковые соединения с Кавказа
15:45
"Укроборонпром" передал Фонду госимущества на приватизацию 17 предприятий
15:38
Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США
15:37
Приватизация ОГХК: определили стартовую цену
15:37
В Киеве мужчину посадили за решетку за домашнее насилие над женой
15:16
Экономика Китая за первый квартал выросла на рекордные 18,3%
15:15
Аваков: "Бешеная собака снова у наших ворот. Будем защищаться!"
Все новости...