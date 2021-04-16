США, в случае необходимости, могут увеличить количество своих военных в Украине
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что в Украине на постоянной основе находятся 160 американских военных и при необходимости их количество может увеличиться.
Источник: Квин во время брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем
Детали: Квин и Шмыгаль приняли участие в церемонии ротации военнослужащих, которая состоялась в Международном центре миротворчества и безопасности национальной Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
В своем выступлении Квин отметила, что на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 и украинские вооруженные силы 2021 значительно отличаются от того, чем они были в 2014 году.
На вопрос, готовы ли США увеличить присутствие своих военных в Украине, Квин ответила, что при необходимости это будет рассматриваться властями США.
Прямая речь Квин: "Мы постоянно оцениваем ситуацию, которая здесь (в Украине - ред.) ... и делаем оценку потребностей украинской стороны. И мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента…
И если по нашим оценкам, потребности изменятся и надо будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать".
Напомним:
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