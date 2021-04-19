Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держдумі РФ заявили, що США виписали Навальному квиток на той світ

Понеділок, 19 квітня 2021, 09:37
У Держдумі РФ заявили, що США виписали Навальному квиток на той світ
Фото РБК

У Держдумі Росії заяву радника президента США з нацбезпеки Джека Саллівана про наслідки для РФ у випадку смерті опозиціонера Олексія Навального назвали "прощальним листом блогеру" і "квитком на той світ".

Джерело: РИА Новости з посиланням на депутата Держдуми Руслана Бальбека

Пряма мова: "Сполучені штати на весь світ оголосили, що Навальному жити залишилося недовго, вони йому вже виписали квиток на той світ, аби лиш Росії нашкодити. А ось тепер нехай знаменитий блогер і відчує, що таке американська дружба, – як то кажуть, дружимо, поки потрібен.

Я впевнений, що радник Байдена тим самим відправив Навальному прощального листа, мовляв, працювали разом, але все пішло не так, і живий ти нам не потрібен, вибач, але ось так".

Деталі: За словами депутата, він не здивується, якщо Навальний звернеться до російських слідчих органів, щоб розповісти "деякі одкровення про свою співпрацю з американцями в обмін на гарантії охорони його життя".

Що було раніше: Раніше США попередили Росію, що, якщо Навальний помре, то будуть наслідки.

Передісторія:

  • Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.
  • 17 квітня лікарі російського опозиціонера Олексія Навального заявили про його критичний стан за результатами аналізів і просили негайно пустити їх до пацієнта.
  • Соратники Навального закликали росіян вийти на мітинг 21 квітня.
  • Байден заявив, що вважає ситуацію з Навальним неприйнятною.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНавальнийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Росія
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Останні новини
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
Усі новини...
Реклама: