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У Держдумі РФ заявили, що США виписали Навальному квиток на той світ

Понеділок, 19 квітня 2021, 09:37

У Держдумі Росії заяву радника президента США з нацбезпеки Джека Саллівана про наслідки для РФ у випадку смерті опозиціонера Олексія Навального назвали "прощальним листом блогеру" і "квитком на той світ".

Джерело: РИА Новости з посиланням на депутата Держдуми Руслана Бальбека

Пряма мова: "Сполучені штати на весь світ оголосили, що Навальному жити залишилося недовго, вони йому вже виписали квиток на той світ, аби лиш Росії нашкодити. А ось тепер нехай знаменитий блогер і відчує, що таке американська дружба, – як то кажуть, дружимо, поки потрібен.

Я впевнений, що радник Байдена тим самим відправив Навальному прощального листа, мовляв, працювали разом, але все пішло не так, і живий ти нам не потрібен, вибач, але ось так".

Деталі: За словами депутата, він не здивується, якщо Навальний звернеться до російських слідчих органів, щоб розповісти "деякі одкровення про свою співпрацю з американцями в обмін на гарантії охорони його життя".

Що було раніше: Раніше США попередили Росію, що, якщо Навальний помре, то будуть наслідки.

Передісторія:

  • Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.
  • 17 квітня лікарі російського опозиціонера Олексія Навального заявили про його критичний стан за результатами аналізів і просили негайно пустити їх до пацієнта.
  • Соратники Навального закликали росіян вийти на мітинг 21 квітня.
  • Байден заявив, що вважає ситуацію з Навальним неприйнятною.



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