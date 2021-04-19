У Держдумі РФ заявили, що США виписали Навальному квиток на той світ

У Держдумі Росії заяву радника президента США з нацбезпеки Джека Саллівана про наслідки для РФ у випадку смерті опозиціонера Олексія Навального назвали "прощальним листом блогеру" і "квитком на той світ".

Джерело: РИА Новости з посиланням на депутата Держдуми Руслана Бальбека

Пряма мова: "Сполучені штати на весь світ оголосили, що Навальному жити залишилося недовго, вони йому вже виписали квиток на той світ, аби лиш Росії нашкодити. А ось тепер нехай знаменитий блогер і відчує, що таке американська дружба, – як то кажуть, дружимо, поки потрібен.

Я впевнений, що радник Байдена тим самим відправив Навальному прощального листа, мовляв, працювали разом, але все пішло не так, і живий ти нам не потрібен, вибач, але ось так".

Деталі: За словами депутата, він не здивується, якщо Навальний звернеться до російських слідчих органів, щоб розповісти "деякі одкровення про свою співпрацю з американцями в обмін на гарантії охорони його життя".

Що було раніше: Раніше США попередили Росію, що, якщо Навальний помре, то будуть наслідки.

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