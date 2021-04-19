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В Госдуме РФ заявили, что США выписали Навальному билет на тот свет

Понедельник, 19 апреля 2021, 09:37
Фото РБК

В Госдуме России заявление советника президента США по нацбезопасности Джека Салливана о последствиях для РФ в случае смерти оппозиционера Алексея Навального назвали "прощальным письмом блогеру" и "билетом на тот свет".

Источник: РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Руслана Бальбека

Прямая речь: "Соединенные штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, – как говорится, дружим, пока нужен.

Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так".

Детали: По словам депутата, он не удивится, если Навальный обратится к российским следственным органам, чтобы рассказать "некоторые откровения о своём сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни".

Что было раньше: США предупредили Россию, что если Навальный умрет, то будут последствия.

Предыстория:

  • Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.
  • 17 апреля врачи Навального заявили о его критическом состоянии по результатам анализов и просили немедленно пустить их к пациенту.
  • Соратники Навального призвали россиян выйти на митинг 21 апреля.
  • Байден сказал, что считает ситуацию с Навальным неприемлемой.



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