В Госдуме РФ заявили, что США выписали Навальному билет на тот свет

В Госдуме России заявление советника президента США по нацбезопасности Джека Салливана о последствиях для РФ в случае смерти оппозиционера Алексея Навального назвали "прощальным письмом блогеру" и "билетом на тот свет".

Источник: РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Руслана Бальбека

Прямая речь: "Соединенные штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, – как говорится, дружим, пока нужен.

Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так".

Детали: По словам депутата, он не удивится, если Навальный обратится к российским следственным органам, чтобы рассказать "некоторые откровения о своём сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни".

Что было раньше: США предупредили Россию, что если Навальный умрет, то будут последствия.

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