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Аваков: "Скажений собака знову біля наших воріт. Будемо захищатися!"

П'ятниця, 16 квітня 2021, 15:15

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков наголошує, що Україна є мирною країною, але у разі нової агресії Російської Федерації військові та цивільні патріотичні сили будуть рішуче захищати свої сім'ї та свою землю.

Джерело: Аваков у Facebook

Пряма мова: "Путінський режим знов накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений собака знову біля наших воріт… Нам не звикати - ми на своїй землі і будемо захищатися!

Сьогодні вкрай важливо відповісти на загрозу зібрано й адекватно: концентрацією всіх патріотичних сил України навколо спільної мети — дати рішучу відсіч можливим провокаціям та агресії!

Консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів — регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти повинні об'єднавшись встати на захист своєї країни. Так було в 2014. Так буде і зараз, якщо доведеться!".

Деталі: Аваков нагадав, що 7 років тому потужною силою стали добровольчі формування патріотів, які разом із силами ЗСУ змогли зупинити окупантів. Нині ж Україна є сильнішою і боєздатнішою, ніж у 2014 році.

"Дякую кожному бійцю Добробатів за гідну службу в зоні АТО! Закликаю вас, побратими, якщо Батьківщина покличе — знову об'єднатися і стати на захист рідної землі!", - зазначив очільник МВС.

Українська правда
Теми: війнаАваков


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