Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков: "Скажений собака знову біля наших воріт. Будемо захищатися!"

П'ятниця, 16 квітня 2021, 15:15
Аваков: Скажений собака знову біля наших воріт. Будемо захищатися!

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков наголошує, що Україна є мирною країною, але у разі нової агресії Російської Федерації військові та цивільні патріотичні сили будуть рішуче захищати свої сім'ї та свою землю.

Джерело: Аваков у Facebook

Пряма мова: "Путінський режим знов накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений собака знову біля наших воріт… Нам не звикати - ми на своїй землі і будемо захищатися!

Сьогодні вкрай важливо відповісти на загрозу зібрано й адекватно: концентрацією всіх патріотичних сил України навколо спільної мети — дати рішучу відсіч можливим провокаціям та агресії!

Консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів — регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти повинні об'єднавшись встати на захист своєї країни. Так було в 2014. Так буде і зараз, якщо доведеться!".

Деталі: Аваков нагадав, що 7 років тому потужною силою стали добровольчі формування патріотів, які разом із силами ЗСУ змогли зупинити окупантів. Нині ж Україна є сильнішою і боєздатнішою, ніж у 2014 році.

"Дякую кожному бійцю Добробатів за гідну службу в зоні АТО! Закликаю вас, побратими, якщо Батьківщина покличе — знову об'єднатися і стати на захист рідної землі!", - зазначив очільник МВС.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: війнаАваков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
війна
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Останні новини
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
Усі новини...
Реклама: