В МОЗ розповіли, коли очікувати черговий спалах COVID
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.
Джерело: Степанов у коментарі телеканалу "Україна 24"
Пряма мова: "Якщо говоримо відверто, то у будь-якому випадку ми очікуємо після Великодня. За 3-4 тижні ми очікуємо ріст кількості хворих. Я не можу зараз сказати, яке саме це буде зростання. Треба буде дивитись, як пройдуть всі наші свята. Тому що там не лише Великдень, а черга свят".
Деталі: Міністр каже, що рівень спалаху залежить від мобільності людей. І спрогнозувати точніше можна буде лише після свят.
Що передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що на травневі і великодні свята загальноукраїнські карантинні обмеження будуть ті самі, що і зараз.
Передісторія:
- Степанов стверджує, що епідемія коронавірусу йде на спад, а Україна витримала черговий стрибок захворюваності на коронавірус.