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В МОЗ розповіли, коли очікувати черговий спалах COVID

Понеділок, 19 квітня 2021, 19:16
В МОЗ розповіли, коли очікувати черговий спалах COVID

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.

Джерело: Степанов у коментарі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Якщо говоримо відверто, то у будь-якому випадку ми очікуємо після Великодня. За 3-4 тижні ми очікуємо ріст кількості хворих. Я не можу зараз сказати, яке саме це буде зростання. Треба буде дивитись, як пройдуть всі наші свята. Тому що там не лише Великдень, а черга свят".

Деталі: Міністр каже, що рівень спалаху залежить від мобільності людей. І спрогнозувати точніше можна буде лише після свят. 

Що передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що на травневі і великодні свята загальноукраїнські карантинні обмеження будуть ті самі, що і зараз.

Передісторія: 

  • Степанов стверджує, що епідемія коронавірусу йде на спад, а Україна витримала черговий стрибок захворюваності на коронавірус. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Степановкоронавірус
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