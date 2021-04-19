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Степанов рассказал, когда ожидать очередную вспышку COVID

Понедельник, 19 апреля 2021, 19:16

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что следующая вспышка коронавируса может быть через 3-4 недели после Пасхальных праздников.

Источник: Степанов в комментарии телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Если говорим откровенно, то в любом случае мы ожидаем после Пасхи. За 3-4 недели мы ожидаем рост количества больных. Я не могу сейчас сказать, какое именно это будет рост. Надо будет смотреть, как пройдут все наши праздники. Потому что там не только Пасха, а очередь праздников ".

Детали: Министр говорит, что уровень вспышки зависит от мобильности людей. И спрогнозировать точнее можно будет только после праздников.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что на майские и пасхальные праздники общеукраинский карантин будет таким же, что и сейчас.

Предыстория:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Степановкоронавирус


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