Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Советники "Норманди" обсудили "кластеры" по Донбассу

Понедельник, 19 апреля 2021, 23:15

Во время переговоров советников "нормандской четверки" стороны обсудили кластеры по выполнению Минских соглашений и договорились продолжать работу над их согласованием.

Источник: Офис президента

Детали: В то же время, не указывается, что стороны о чем-то все же договорились или согласились какие-то позиции из этих кластеров.

Однако во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращение политических советников о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Украинская сторона поддержала такое обращение. Поддержала ли его российская сторона – неизвестно.

Украинская сторона заявила, что имеет предложения по совершенствованию функционирования режима прекращения огня. Речь идет о более строгой ответственности за снайперские обстрелы. Также предлагается, в случае наличия погибших в результате обстрелов, чтобы рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности собиралась в течение 24 часов, и никто не имел права отказаться от этого.

Предыстория: 

  • 19 апреля в режиме видеоконференций состоялись переговоры советников глав государств "нормандской четверки". На них прозвучало предложение провести следующую встречу на линии разграничения, чтобы принимать решения в конкретных условиях.
  • По результатам встречи было согласовано экстренное заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности.

Украинская правда
Темы: нормандский форматДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 19 апреля: вечеринка Тищенко, первый полет на Марсе

ВидеоБез масок, с конспирацией и салютом: "Схемы" о вечеринке нардепа Тищенко

В Минздраве рассказали, когда ожидать очередную вспышку COVID

Степанов заявил, что ужесточать всеукраинский локдаун на праздники не будут

обновленоЛигу Чемпионов реформируют: будет больше команд и отменят группы

ЕС: наращивание войск РФ на границе с Украиной всего за все время

Все новости...
нормандский формат
Следующую встречу советников "нормандской четверки" предложили провести на Донбассе
Зеленский подтвердил переговоры о "кластерах" по Донбассу - их обсудят 19 апреля
Зеленский рассказал об итогах переговоров с Макроном и Меркель
Последние новости
23:15
Советники "Норманди" обсудили "кластеры" по Донбассу
22:27
Следующую встречу советников "нормандской четверки" предложили провести на Донбассе
22:04
Новости экономики: новый-старый глава Госудитслужбы, Марченко vs Саакашвили, транш МВФ
21:59
Подгруппа ТКГ по безопасности соберется во вторник на экстренное заседание – Арестович
21:37
Новости 19 апреля: вечеринка Тищенко, первый полет на Марсе
21:36
АМКУ предостерег операторов рынка топлива от необоснованного повышения цен
21:27
Крупнейшая фракция Бундестага поддержала Украину на фоне военной угрозы РФ
21:25
Официальный курс: гривня резко ослабла к евро
21:03
ВидеоБез масок, с конспирацией и салютом: "Схемы" о вечеринке нардепа Тищенко
20:23
США возобновляют санкции против 9 госкомпаний Беларуси
Все новости...