Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Советники "Норманди" обсудили "кластеры" по Донбассу

Понедельник, 19 апреля 2021, 23:15
Советники Норманди обсудили кластеры по Донбассу

Во время переговоров советников "нормандской четверки" стороны обсудили кластеры по выполнению Минских соглашений и договорились продолжать работу над их согласованием.

Источник: Офис президента

Детали: В то же время, не указывается, что стороны о чем-то все же договорились или согласились какие-то позиции из этих кластеров.

Однако во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращение политических советников о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Украинская сторона поддержала такое обращение. Поддержала ли его российская сторона – неизвестно.

Украинская сторона заявила, что имеет предложения по совершенствованию функционирования режима прекращения огня. Речь идет о более строгой ответственности за снайперские обстрелы. Также предлагается, в случае наличия погибших в результате обстрелов, чтобы рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности собиралась в течение 24 часов, и никто не имел права отказаться от этого.

Предыстория: 

  • 19 апреля в режиме видеоконференций состоялись переговоры советников глав государств "нормандской четверки". На них прозвучало предложение провести следующую встречу на линии разграничения, чтобы принимать решения в конкретных условиях.
  • По результатам встречи было согласовано экстренное заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
Все новости...
Реклама: