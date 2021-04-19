Советники "Норманди" обсудили "кластеры" по Донбассу
Во время переговоров советников "нормандской четверки" стороны обсудили кластеры по выполнению Минских соглашений и договорились продолжать работу над их согласованием.
Источник: Офис президента
Детали: В то же время, не указывается, что стороны о чем-то все же договорились или согласились какие-то позиции из этих кластеров.
Однако во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращение политических советников о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Украинская сторона поддержала такое обращение. Поддержала ли его российская сторона – неизвестно.
Украинская сторона заявила, что имеет предложения по совершенствованию функционирования режима прекращения огня. Речь идет о более строгой ответственности за снайперские обстрелы. Также предлагается, в случае наличия погибших в результате обстрелов, чтобы рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности собиралась в течение 24 часов, и никто не имел права отказаться от этого.
Предыстория:
- 19 апреля в режиме видеоконференций состоялись переговоры советников глав государств "нормандской четверки". На них прозвучало предложение провести следующую встречу на линии разграничения, чтобы принимать решения в конкретных условиях.
- По результатам встречи было согласовано экстренное заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности.