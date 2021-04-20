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Росія буде готова до нападу за кілька тижнів – Кулеба

Вівторок, 20 квітня 2021, 18:43
Росія буде готова до нападу за кілька тижнів – Кулеба

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив, що за кілька тижнів Росія буде готова до нападу на Україну, водночас, чи точно вона піде по такому сценарію спрогнозувати неможливо.

Джерело: Кулеба під час пресконференції для ЗМІ

Пряма мова: "Кількість російських військ біля українських кордонів наразі більша, ніж була у 2014 році. Це означає, що ми не можемо виключати будь-що. Ми не можемо бути впевнені, чи вирішить Москва розпочати нову стадію агресії проти України. Але очевидно, що вони будуть готові зробити це за кілька тижнів…

Ми не можемо назвати точну дату чи час, коли вона перейде лінію розмежування, спричинивши нову хвилю ескалацію, але ми точно бачимо стратегічну підготовку Росії, військову підготовку. Тому наразі від України та всіх тих, хто поважає міжнародне право, залежить стримування Путіна від подальшої агресії". 

Деталі: За словами Кулеби, існує три причини, чому Путін так поводиться. Одна з яких – це тиск на Україна та спроба завершити війну на Донбасі на умовах Кремля. Друга – зневага до міжнародної спільноти та бажання робити все, що хочеться. Третя – низька підтримка росіянами чинного режиму.  

Що передувало: Кулеба заявив, що Росію очікують страждання, якщо її війська перейдуть державний кордон України. 

Предісторія:

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроРосія
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