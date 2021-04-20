Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия будет готова к нападению через несколько недель – Кулеба

Вторник, 20 апреля 2021, 18:43

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что через несколько недель Россия будет готова к нападению на Украину, вместе с тем, точно ли она пойдет по такому сценарию спрогнозировать невозможно.

Источник: Кулеба во время пресс конференции для СМИ

Прямая речь: "Количество российских войск у украинских границ сейчас больше, чем было в 2014 году. Это значит, что мы не можем исключать что угодно. Мы не можем быть уверены, решит ли Москва начать новую стадию агрессии против Украины. Но очевидно, что они будут готовы сделать это за несколько недель ...

Мы не можем назвать точную дату или время, когда она перейдет линию разграничения, вызвав новую волну эскалации, но мы точно видим стратегическую подготовку России, военную подготовку. Поэтому сейчас от Украины и всех тех, кто уважает международное право, зависит сдерживание Путина от дальнейшей агрессии".

Детали: По словам Кулебы, существует три причины, почему Путин так себя ведет. Одна из которых – это давление на Украину и попытка завершить войну на Донбассе на условиях Кремля. Вторая – пренебрежение к международному сообществу и желание делать все, что хочется. Третья – низкая поддержка руссиянами действующего режима.

Что предшествовало: Кулеба заявил, что Россию ожидают страдания, если ее войска перейдут государственную границу Украины.

Предыстория: 

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Кулеба ДмитрийРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоСанкции против контрабандистов: Зеленский лишил трех украинцев гражданства - источник

видео Гончаренко хотят "строго наказать" в ПАСЕ за демонстрацию флага Украины

видеоЛукашенко советовал депутату "Слуги народа", что делать с Донбассом 

Умер мужчина, который жестоко избил женщину в поезде "Киев-Мариуполь"

инфографикаОдна из самых проблемных областей вскоре выйдет из "красной" COVID-зоны – Минздрав

В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба попросил ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против РФ
Ряд партнеров готовы предоставить Украине конкретную военно-техническую помощь – Кулеба
Кулеба предсказывает страдания России, если она перейдет украинскую границу
Последние новости
18:55
Министерство энергетики может возглавить вице-президент "Энергоатома"
18:43
Россия будет готова к нападению через несколько недель – Кулеба
18:42
Гривня немного ослабла на закрытии межбанка
18:42
Взрывы на складах оружия в Чехии готовили 6 сотрудников ГРУ РФ - Bellingcat
18:35
Розничная торговля с начала года выросла на 7,5%
18:34
Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы - адвокат
18:26
Восстановление "тишины" на Донбассе: украинцы в ТКГ говорят о существенном прогрессе
18:10
Главного инженера железной дороги на Львовщине подозревают в махинациях
18:01
Регулятор ЕС обнаружил возможную связь вакцины Johnson&Johnson со случаями тромбоза
17:51
Оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов
Все новости...