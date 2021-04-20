Россия будет готова к нападению через несколько недель – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что через несколько недель Россия будет готова к нападению на Украину, вместе с тем, точно ли она пойдет по такому сценарию спрогнозировать невозможно.

Источник: Кулеба во время пресс конференции для СМИ

Прямая речь: "Количество российских войск у украинских границ сейчас больше, чем было в 2014 году. Это значит, что мы не можем исключать что угодно. Мы не можем быть уверены, решит ли Москва начать новую стадию агрессии против Украины. Но очевидно, что они будут готовы сделать это за несколько недель ...

Мы не можем назвать точную дату или время, когда она перейдет линию разграничения, вызвав новую волну эскалации, но мы точно видим стратегическую подготовку России, военную подготовку. Поэтому сейчас от Украины и всех тех, кто уважает международное право, зависит сдерживание Путина от дальнейшей агрессии".

Детали: По словам Кулебы, существует три причины, почему Путин так себя ведет. Одна из которых – это давление на Украину и попытка завершить войну на Донбассе на условиях Кремля. Вторая – пренебрежение к международному сообществу и желание делать все, что хочется. Третья – низкая поддержка руссиянами действующего режима.

Что предшествовало: Кулеба заявил, что Россию ожидают страдания, если ее войска перейдут государственную границу Украины.

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