Разбежались: в новой Суперлиге остались всего три футбольных клуба
Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Интер", а также испанский "Атлетико" отказались от участия в новой Европейской суперлиге.
Источник: официальные сообщения на сайтах клубов
Дословно "Милан": "Мы приняли приглашение участиея в проектах Суперлиги с искренним намерением провести лучшие европейские соревнования для футбольных болельщиков во всем мире и в интересах клуба и наших собственных фанатов. Изменения не всегда легкие, но эволюция необходима для прогресса, а структуры европейского футбола эволюционировали и менялись на протяжении десятилетий.
Однако беспокойство болельщиков во всем мире четко показало отношение к Суперлиге, и "Милан" должен прислушиваться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта. Мы будем продолжать упорно работать над созданием стабильной модели футбола№.
Детали: В сообщении официально не сказано о выходе, но издание BBC Sport получило официальное подтверждение от "Милана", что он оставляет Европейскую суперлигу.
Другая миланская команда была более четкой в формулировке: "Интер" подтверждает, что клуб больше не является частью проекта Суперлиги".
В сообщении испанцев сказано, что совет директоров "Атлетико де Мадрид", заседавший в среду утром, решила "официально уведомить Суперлигу и остальные клубы-основатели о своем решении не оформлять окончательно участие в этом проекте".
Указано, что решение о присоединении к проекту принималось в силу обстоятельств, которые на сегодня уже не действительны.
Таким образом сейчас из клубов-основателей в Европейской суперлиге остаются только итальянский "Ювентус" и испанские "Реал" и "Барселона".
Что предшествовало: После того, как половина из 12 учредителей покинула инициативу, Европейская суперлига футбола заявила, что "подумает о переформатировании турнира".
Некоторые обозреватели отмечали, что Суперлига умерла, едва родившись.
Предыстория:
- В ночь с 18-го на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы, всего в турнире предполагалось участие 20 лучших клубов Европы. Участие в турнире подтвердили "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Арсенал", "Челси", "Атлетико", "Интер" и "Тоттенхэм".
- Футбольное сообщество в своем большинстве выступило против этого проекта, осудили турнир также все европейские федерации вместе с ФИФА и УЕФА.
- 19 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что реформирует Лигу Чемпионов и новый формат стартует в 2024 году.
- 20 апреля 6 клубов объявили о выходе из Суперлиги: "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм".