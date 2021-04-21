Разбежались: в новой Суперлиге остались всего три футбольных клуба

Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Интер", а также испанский "Атлетико" отказались от участия в новой Европейской суперлиге.

Источник: официальные сообщения на сайтах клубов

Дословно "Милан": "Мы приняли приглашение участиея в проектах Суперлиги с искренним намерением провести лучшие европейские соревнования для футбольных болельщиков во всем мире и в интересах клуба и наших собственных фанатов. Изменения не всегда легкие, но эволюция необходима для прогресса, а структуры европейского футбола эволюционировали и менялись на протяжении десятилетий.

Однако беспокойство болельщиков во всем мире четко показало отношение к Суперлиге, и "Милан" должен прислушиваться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта. Мы будем продолжать упорно работать над созданием стабильной модели футбола№.

Детали: В сообщении официально не сказано о выходе, но издание BBC Sport получило официальное подтверждение от "Милана", что он оставляет Европейскую суперлигу.

Другая миланская команда была более четкой в ​​формулировке: "Интер" подтверждает, что клуб больше не является частью проекта Суперлиги".

В сообщении испанцев сказано, что совет директоров "Атлетико де Мадрид", заседавший в среду утром, решила "официально уведомить Суперлигу и остальные клубы-основатели о своем решении не оформлять окончательно участие в этом проекте".

Указано, что решение о присоединении к проекту принималось в силу обстоятельств, которые на сегодня уже не действительны.

Таким образом сейчас из клубов-основателей в Европейской суперлиге остаются только итальянский "Ювентус" и испанские "Реал" и "Барселона".

Что предшествовало: После того, как половина из 12 учредителей покинула инициативу, Европейская суперлига футбола заявила, что "подумает о переформатировании турнира".

Некоторые обозреватели отмечали, что Суперлига умерла, едва родившись.

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