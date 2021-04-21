Безпілотник США пролетів біля окупованих Донбасу та Криму
Середа, 21 квітня 2021, 18:06
Стратегічний БПЛА RQ-4B Global Hawk Повітряних сил США 21 квітня пролетів над Чорним морем, окупованим Росією Кримом та над Україною до ОРДЛО.
Джерело: Flightradar, Українській мілітарний портал
Деталі: За даними трекера, американський дрон вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилії та виконав політ поблизу морського кордону окупованого Криму й над Чорним морем.
Також безпілотник пролетів над Миколаєвом і, не долітаючи до Маріуполя, повернув на північ. Потім він пролетів над Краматорськом, Слов’янськом і повернув над Пісками.
Український мілітарний портал повідомляє, що згідно з координатами, БПЛА на висоті 15 тисяч метрів залетів у зону, яку Росія з 21 по 24 закрила для польотів.
Чому це важливо:
- Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.
- Росія стягнула до окупованого Криму мотострілецькі з'єднання з Кавказу і радіотехнічний полк з Забайкалля.
Українська правда