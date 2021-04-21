Безпілотник США пролетів біля окупованих Донбасу та Криму

Стратегічний БПЛА RQ-4B Global Hawk Повітряних сил США 21 квітня пролетів над Чорним морем, окупованим Росією Кримом та над Україною до ОРДЛО.

Джерело: Flightradar, Українській мілітарний портал

Деталі: За даними трекера, американський дрон вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилії та виконав політ поблизу морського кордону окупованого Криму й над Чорним морем.

Також безпілотник пролетів над Миколаєвом і, не долітаючи до Маріуполя, повернув на північ. Потім він пролетів над Краматорськом, Слов’янськом і повернув над Пісками.

Український мілітарний портал повідомляє, що згідно з координатами, БПЛА на висоті 15 тисяч метрів залетів у зону, яку Росія з 21 по 24 закрила для польотів.

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