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Беспилотник США пролетел возле оккупированных Донбасса и Крыма

Среда, 21 апреля 2021, 18:06
Беспилотник США пролетел возле оккупированных Донбасса и Крыма

Стратегический БПЛА RQ-4B Global Hawk Воздушных сил США 21 апреля пролетел над Черным морем, оккупированным Россией Крымом и над Украиной в ОРДЛО.

Источник: Flightradar, Украинский милитаристский портал

Детали: По данным трекера, американский дрон вылетел с авиабазы ​​Сигонелла на итальянском острове Сицилии и выполнил полет вблизи морской границы оккупированного Крыма и над Черным морем.

Также беспилотник пролетел над Николаевом и, не долетая до Мариуполя, повернул на север. Затем он пролетел над Краматорском, Славянском и вернул над Песками.

Украинский милитаристский портал сообщает, что согласно координатам, БПЛА на высоте 15 000 метров залетел в зону, которую Россия с 21 по 24 закрыла для полетов.

 

Почему это важно: Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы.

Россия стянула в оккупированный Крым мотострелковые соединения с Кавказа, а также радиотехнический полк с Забайкалья.

Украинская правда

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Темы: СШАКрымДонбассбеспилотники
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