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ФСБ затримала в Севастополі "шпигуна": нібито передавав Україні секрети ЧФ

Четвер, 22 квітня 2021, 13:22
ФСБ затримала в Севастополі шпигуна: нібито передавав Україні секрети ЧФ

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримала в Севастополі росіянина, який нібито передавав українській розвідці секретні відомості про Чорноморський флот.

Джерело: "Интерфакс" з посиланням на ФСБ

Деталі: У спецслужбі не привели подробиць спецоперації, а також не розкрили особистість затриманого. Відомо тільки, що ФСБ порушила кримінальну справу за статтею "Державна зрада". Покарання за нею - від 12 до 20 років колонії.

Росія почала в окупованому нею Криму великі військові навчання. Залучені 10 тис. військових і 40 бойових кораблів.

Передісторія: Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. 

Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.

Нарощування військ РФ в окупованого Криму та біля українських кордонів підтверджують міжнародні розслідувачі, ЗМІ та супутникові знімки.

Теми: СевастопольФСБшпигунство
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