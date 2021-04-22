Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ФСБ затримала в Севастополі "шпигуна": нібито передавав Україні секрети ЧФ

Четвер, 22 квітня 2021, 13:22

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримала в Севастополі росіянина, який нібито передавав українській розвідці секретні відомості про Чорноморський флот.

Джерело: "Интерфакс" з посиланням на ФСБ

Деталі: У спецслужбі не привели подробиць спецоперації, а також не розкрили особистість затриманого. Відомо тільки, що ФСБ порушила кримінальну справу за статтею "Державна зрада". Покарання за нею - від 12 до 20 років колонії.

Росія почала в окупованому нею Криму великі військові навчання. Залучені 10 тис. військових і 40 бойових кораблів.

Передісторія: Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. 

Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.

Нарощування військ РФ в окупованого Криму та біля українських кордонів підтверджують міжнародні розслідувачі, ЗМІ та супутникові знімки.

Теми: СевастопольФСБшпигунство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі загинув боєць ООС

Росія почала великі військові навчання в Криму, приїхав міністр оборони

Білий дім про випади Путіна: У нас товста шкіра

Бойовики викотили "Гради" за лінії відведення 

Кулеба відреагував на заяву Путіна про "червоні лінії"

COVID в Україні: 16 235 нових і 470 летальних випадків за добу 

Усі новини...
Севастополь
Стратегія перемоги. Як Україна деокуповуватиме Крим
МЗС: Російські вибори губернатора у Криму – незаконні
У Севастополі висихає Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду
Останні новини
13:47
Заради туризму: Шмигаль хоче більше рейсів із Туреччиною і не лише 
13:47
"Укрпошта" почала приймати документи у "Дії" для платежів
13:22
ФСБ затримала в Севастополі "шпигуна": нібито передавав Україні секрети ЧФ
13:14
Один з облцентрів послаблює карантин
13:09
У НАТО підтримали дії Чехії, не згадавши про покарання Росії
13:03
Перспективи обміну полоненими на Великдень не оптимістичні – Денісова
13:02
Уряд планує виділяти малозабезпеченим сім'ям до 100 тисяч під 0% на відкриття бізнесу
12:48
На Донбасі загинув боєць ООС
12:38
Росія почала великі військові навчання в Криму, приїхав міністр оборони
12:36
Антикорупційний суд обрав заставу в 227 тисяч гривень судді ОАСК
Усі новини...