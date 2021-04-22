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ФСБ задержала в Севастополе "шпиона": якобы передавал Украине секреты ЧФ

Четверг, 22 апреля 2021, 13:22

Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержала в Севастополе россиянина, который якобы передавал украинской разведке секретные сведения о Черноморском флоте.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ

Детали: В спецслужбе не привели подробностей спецоперации, а также не раскрыли личность задержанного. Известно только, что ФСБ возбудила уголовное дело по статье "Государственная измена". Наказание по ней - от 12 до 20 лет колонии.

Россия начала в оккупированном ею Крыму большие военные учения. Привлечены 10 тыс. военных и 40 боевых кораблей.

Предыстория: Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. 

Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.

Наращивание войск РФ в оккупированном Крыму и возле украинских границ подтверждают международные расследователи, СМИ и спутниковые снимки.

Темы: СевастопольФСБшпионаж


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