Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі
П'ятниця, 23 квітня 2021, 16:55
Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
Джерело: лист представника Кремля Дмитра Козака, який цитує російське видання "РИА Новости"
Лист Козака: "Сподіваюся на конструктивне, відкрите і чесне обговорення проєктів рішень, що знаходяться на столі переговорів по поточним (перемир'я) і стратегічним питанням реалізації Мінських угод найближчим часом (не пізніше 27 квітня)".
Деталі: Він також запропонував представникам Франції, Німеччини, Києва зустрітися на Донбасі за участі переговорників від бойовиків Луганської та Донецької областей.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
- Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.