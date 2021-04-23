Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.

Джерело: російське видання "РИА Новости", лист представника Кремля Дмитра Козака

Лист Козака: "Сподіваюся на конструктивне, відкрите і чесне обговорення проєктів рішень, що знаходяться на столі переговорів по поточним (перемир'я) і стратегічним питанням реалізації Мінських угод найближчим часом (не пізніше 27 квітня)".

Деталі: Він також запропонував представникам Франції, Німеччини, Києва зустрітися на Донбасі за участі переговорників від бойовиків Луганської та Донецької областей.

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