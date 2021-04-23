Кремль предложил советникам нормандского формата встретиться на Донбассе
Пятница, 23 апреля 2021, 16:55
Представитель Кремля Дмитрий Козак в своем письме предложил советникам стран нормандского формата до 27 апреля встретиться на Донбассе и обсудить вопросы перемирие.
Источник: письмо представителя Кремля Дмитрия Козака, которое цитирует российское издание "РИА Новости"
Письмо Козака: "Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)".
Детали: Он также предложил представителям Франции, Германии, Киева встретиться на Донбассе при участии переговорщиков от боевиков Луганской и Донецкой областей.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
- Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.