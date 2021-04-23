Кремль предложил советникам нормандского формата встретиться на Донбассе

Представитель Кремля Дмитрий Козак в своем письме предложил советникам стран нормандского формата до 27 апреля встретиться на Донбассе и обсудить вопросы перемирие.

Источник: российское издание "РИА Новости", письмо представителя Кремля Дмитрия Козака

Письмо Козака: "Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)".

Детали: Он также предложил представителям Франции, Германии, Киева встретиться на Донбассе при участии переговорщиков от боевиков Луганской и Донецкой областей.