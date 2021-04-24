"Слуга" пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею

Нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк, який 5-ий рік поспіль декларує виграші у лотерею, пояснив, що це частини одного виграшу, який він здобув ще у 2016 році.

Джерело: Павлюк у коментарі Радіо Свобода

Пряма мова: "Згідно з умовами виграшу, виграші на суму більше ніж три мільйони гривень виплачуються впродовж 60 місяців. Свій лотерейний квиток я здав розповсюджувачу ТОВ "М.С.Л." у лютому 2016-го. Через деякий час мені прийшла відповідь, що квиток дійсно виграшний, пройшов експертизу і відтоді почався відлік 60 місяців. І щороку, згідно з вимогами антикорупційного законодавства, я мав декларувати ту суму, яку я отримував".

Деталі: Загалом за п’ять останніх років Павлюк задекларував від виграшу в лотерею майже 3,5 мільйона гривень, з них за 2021 рік – майже 2 мільйони гривень.

За словами депутата, із майже 3,5 мільйона виграшу він сплатив понад 500 тисяч гривень податків і понад 50 тисяч гривень військового збору.

Радіо Свобода зазначає, що на сайті оператора державних лотерей "М.С.Л." можна знайти новину за 2016 рік про виграш Павлюка. Щоправда, у ній йдеться про те, що щасливий білет купив не сам Максим, а його дідусь Микола, який і вгадав виграшну комбінацію цифр, а вже потім подарував лотерейний квиток онуку.

Згідно з офіційним повідомленням, виграш Павлюка тоді склав 3 325 000 гривень. Однак, зараз задекларована ним сума у вигляді призу – на понад 83 тисячі гривень більша.

Сам Павлюк розбіжність між сумою фактичного та задекларованого ним виграшу пояснює двома причинами: власною помилкою під час одного з декларувань (про яку, як каже, одразу повідомив НАЗК) та помилкою з боку "М.С.Л.", які у новині вказали неправильну суму виграшу.

У "М.С.Л." Радіо Свобода підтвердили слова депутата.

"Розмір його виграшу у лотереї "Мегалот" складав 3 349 858 гривень. Із них розмір самого Мегапризу складає 3 325 000 гривень, а 24 858 гривень – виграш, завдяки опції "системна ставка"", – зазначили у пресслужбі оператора державних лотерей "М.С.Л." у відповідь на запит Радіо Свобода.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що Максим Павлюк задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм.

До депутатства Павлюк працював у військовій прокуратурі, до 2018 року офіційно жив на невелику зарплату і брав кредит. Перша сума заощаджень з’явилась у декларації чоловіка лише після продажу будинку у селищі Козин.

Для довідки: Максим Павлюк – племінник бізнесмена з Чернівців Іллі Павлюка, якого називали одним із керівників кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах.

Раніше Ілля Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. У нього він був оформлений помічником у 2007-2011 роках. У ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".

Павлюк не має жодної офіційної посади та не є політиком. Водночас, повідомлялося, що у парламенті він має окрему групу депутатів "Слуги народу", яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан.

Офіс Генерального прокурора навіть відкрив провадження щодо втручання Іллі Павлюка у діяльність окремих народних депутатів. (Варто зазначити, що призначення у квітні 2020 року Ігоря Мустеци на посаду заступника генпрокурора Ірини Венедіктової також пов'язували з Іллею Павлюком).

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