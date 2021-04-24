"Слуга" объяснил, почему 5-й год подряд декларирует выигрыши в лотерею
Нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк, который пятый год подряд декларирует выигрыши в лотерею, объяснил, что это части одного выигрыша, который он получил еще в 2016 году.
Источник: Павлюк в комментарии Радио Свобода
Прямая речь: "Согласно условиям выигрыша, выигрыши на сумму более трех миллионов гривен выплачиваются в течение 60 месяцев. Свой лотерейный билет я сдал распространителю ООО "М.С.Л." в феврале 2016-го. Через некоторое время мне пришел ответ, что билет действительно выигрышный, прошел экспертизу и с тех пор начался отсчет 60 месяцев. И каждый год, в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, я должен декларировать ту сумму, которую я получал".
Детали: Всего за пять последних лет Павлюк задекларировал от выигрыша в лотерею почти 3,5 миллиона гривен, из них за 2021 год – почти 2 миллиона гривен.
По словам депутата, из почти 3,5 миллиона выигрыша он заплатил более 500 тысяч гривен налогов и более 50 тысяч гривен военного сбора.
Радио Свобода отмечает, что на сайте оператора государственных лотерей "М.С.Л." можно найти новость за 2016 год о выигрыше Павлюка. Правда, в ней говорится о том, что счастливый билет купил не сам Максим, а его дедушка Николай, который и угадал выигрышную комбинацию цифр, а потом подарил лотерейный билет внуку.
Согласно официальному сообщению, выигрыш Павлюка тогда составил 3 325 000 гривен. Однако, сейчас задекларированная им сумма в виде приза – более чем на 83 тысячи гривен больше.
Сам Павлюк расхождение между суммой фактического и задекларированного им выигрыша объясняет двумя причинами: собственной ошибкой во время одного из декларирований (о которой, как говорит, сразу сообщил НАПК) и ошибкой со стороны "М.С.Л.", которые в новости указали неправильную сумму выигрыша.
В "М.С.Л." Радио Свобода подтвердили слова депутата.
"Размер его выигрыша в лотерее "Мегалот"составлял 3 349 858 гривен. Из них размер самого Мегаприза составляет 3 325 000 гривен, а 24 858 гривен – выигрыш, благодаря опции "системная ставка"", - отметили в пресс-служба оператора государственных лотерей "М.С.Л. " в ответ на запрос Радио Свобода.
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести различных фирм.
До депутатства Павлюк работал в военной прокуратуре, до 2018 года официально жил на небольшую зарплату и брал кредит. Первая сумма сбережений появилась в декларации мужчины только после продажи дома в поселке Козин.
Для справки: Максим Павлюк – племянник бизнесмена из Черновцов Ильи Павлюка, которого называли одним из руководителей кампании "Слуги народа" на местных выборах.
Ранее Илья Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, которого во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. У него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".
Павлюк не имеет никакой официальной должности и не является политиком. Однако сообщалось, что парламенте он имеет отдельную группу депутатов "Слуги народа", которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.
Офис Генерального прокурора даже открыл производство относительно вмешательства Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов. (Стоит отметить, что назначение в апреле 2020 года Игоря Мустецы на должность заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой также связывали с Ильей Павлюком).
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Предыстория:
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В 2017 году лидер Радикальной партии, на то время нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее на сумму 571,045 гривен.
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В представительстве УНЛ отказались комментировать выигрыши Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.
- 25 октября в НАПК, а 27 октября 2017 года – в НАБУ заявили, что в ближайшее время проверят декларацию Ляшко о декларировании выигрыша в лотерею.