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Посольство РФ відповіло на висилку дипломатів хамством про "маленький член"

Субота, 24 квітня 2021, 18:00

Посольство Російської Федерації у Білорусі написало образливий пост у Twitter, коментуючи рішення Литви, Латвії та Естонії вислати російських дипломатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Три країни Балтії 23 квітня оголосили про вислання російських дипломатів на знак солідарності із Чехією, яка звинуватила Москву в організації вибухів на складах зі зброєю.

У суботу російське посольство у Білорусі ретвітнуло це повідомлення, додавши хамський підпис: "Маленьке падіння енергії або енергія маленького члена – вибір за вами".

Нагадаємо, 22 квітня Словаччина вирішила вислати трьох російських дипломатів у відповідь на організацію росіянами вибухів у Чехії.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

Теми: РосіяБілорусьдипломатичні відносиниЛитваЛатвія


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