Посольство РФ відповіло на висилку дипломатів хамством про "маленький член"
Посольство Російської Федерації у Білорусі написало образливий пост у Twitter, коментуючи рішення Литви, Латвії та Естонії вислати російських дипломатів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
#smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours 👇 https://t.co/Z36YVLZk44— Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) April 24, 2021
Три країни Балтії 23 квітня оголосили про вислання російських дипломатів на знак солідарності із Чехією, яка звинуватила Москву в організації вибухів на складах зі зброєю.
У суботу російське посольство у Білорусі ретвітнуло це повідомлення, додавши хамський підпис: "Маленьке падіння енергії або енергія маленького члена – вибір за вами".
Нагадаємо, 22 квітня Словаччина вирішила вислати трьох російських дипломатів у відповідь на організацію росіянами вибухів у Чехії.
Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.
У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.
Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.
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