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Посольство РФ ответило на высылку дипломатов хамством про "маленький член"

Суббота, 24 апреля 2021, 18:00
Посольство РФ ответило на высылку дипломатов хамством про маленький член

Посольство Российской Федерации в Беларуси написало оскорбительный пост в Twitter, комментируя решение Литвы, Латвии и Эстонии выслать российских дипломатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Три страны Балтии 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, которая обвинила Москву в организации взрывов на складах с оружием.

В субботу российское посольство в Беларуси ретвитнуло это сообщение, добавив хамскую подпись: "Маленький падение энергии или энергия маленького члена - выбор за вами".

Напомним, 22 апреля Словакия решила выслать трех российских дипломатов в ответ на организацию россиянами взрывов в Чехии.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

У России есть время до конца мая, чтобы вывезти своих работников и дипломатов.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

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Темы: РосcияБеларусьдипломатические отношенияЛитваЛатвия
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