Крапки над "і" у справі Татарова ще не розставлені – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що його заступник Олег Татаров не курує силовий блок, а крапки над "і" у справі щодо його посередництва під час передачі хабара ще не розставлені.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю для "Liga.Net"

Пряма мова: "Важливо розуміти, що саме – повноваження будь-якого із заступників глави Офісу президента. Це ж допоміжний орган. Вся його робота зводиться до забезпечення діяльності президента. Це коректне інформування глави держави, підготовка проектів рішень, аналітичних матеріалів, комунікація, перевірка того, як виконуються рішення президента. Тобто, це точно не контроль будь-яких правоохоронних органів.

Щоб і з такими повноваженнями не виникало конфлікту інтересів, як тільки з'явилася історія з розслідуванням, частина завдань Татарова була передана іншому заступнику. Важливо також, що ця історія точно не стосувалася періоду роботи Татарова на Банковій.

Наскільки мені відомо, всі крапки над "i" в цій історії ще не розставлені. Як тільки будуть дані всі відповіді процесуально, можна буде приймати подальші рішення".

Що передувало: Станом на 2 березня правоохоронці не завершили слідство у справі заступника голови Офісу президента Олега Татарова, хоча суд наказав зробити це до 1 березня.

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