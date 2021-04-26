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Точки над "и" по делу Татарова еще не расставлены – Ермак

Понедельник, 26 апреля 2021, 13:58
Точки над и по делу Татарова еще не расставлены – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что его заместитель Олег Татаров не курирует силовой блок, а точки над "и" по делу о его посредничестве при передаче взятки еще не расставлены.

Источник: Ермак в интервью "Liga.Net"

Прямая речь: "Важно понимать, что именно – полномочия любого из заместителей главы Офиса президента. Это же вспомогательный орган. Вся его работа сводится к обеспечению деятельности президента. Это корректное информирование главы государства, подготовка проектов решений, аналитических материалов, коммуникация, проверка того, как выполняются решения президента. То есть, это точно не контроль каких-либо правоохранительных органов. 

Чтобы и с такими полномочиями не возникало конфликта интересов, как только появилась история с расследованием, часть задач Татарова была передана другому заместителю. Важно также, что эта история точно не касалась периода работы Татарова на Банковой. 

Насколько мне известно, все точки над "i" в этой истории ещё не расставлены. Как только будут даны все ответы процессуально, можно будет принимать дальнейшие решения".

Что предшествовало: 2 марта сообщалось, что правоохранители не завершили следствие по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, хотя суд приказал сделать это до 1 марта.

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Предыстория:

  • 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении Татарова.
  • 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрениезаместителю председателя ОП. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки эксперту. Речь идет о деле застройщика Максима Микитася, у которого Татаров работал юристом.
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, с НАБУ в СБУ.
  • НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакТатаров
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