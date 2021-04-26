Точки над "и" по делу Татарова еще не расставлены – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что его заместитель Олег Татаров не курирует силовой блок, а точки над "и" по делу о его посредничестве при передаче взятки еще не расставлены.

Источник: Ермак в интервью "Liga.Net"

Прямая речь: "Важно понимать, что именно – полномочия любого из заместителей главы Офиса президента. Это же вспомогательный орган. Вся его работа сводится к обеспечению деятельности президента. Это корректное информирование главы государства, подготовка проектов решений, аналитических материалов, коммуникация, проверка того, как выполняются решения президента. То есть, это точно не контроль каких-либо правоохранительных органов.

Чтобы и с такими полномочиями не возникало конфликта интересов, как только появилась история с расследованием, часть задач Татарова была передана другому заместителю. Важно также, что эта история точно не касалась периода работы Татарова на Банковой.

Насколько мне известно, все точки над "i" в этой истории ещё не расставлены. Как только будут даны все ответы процессуально, можно будет принимать дальнейшие решения".

Что предшествовало: 2 марта сообщалось, что правоохранители не завершили следствие по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, хотя суд приказал сделать это до 1 марта.

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