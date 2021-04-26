У Києві закрили ще два ресторани, які порушували карантин
Понеділок, 26 квітня 2021, 15:06
У столиці закрили ресторани "Редкая птица" та "Holy Burger" за порушення карантинних обмежень.
Джерело: сайт Київської адміністрації
Дослівно: "У столиці за порушення карантинних обмежень закрили ресторани "Редкая птица" на вул. Басейній, 1/2 та "Holy Burger" на вулиці Шота Руставелі, 16".
Деталі: Повідомляється, що загалом групи контролю перевірили 20 нічних закладів Києва на дотримання карантинних вимог.
На підставі виявлених порушень на керівників закладів склали 24 протоколи за ст. 44-3 КУпАП.
Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а для закладу – від 34 до 170 тисяч гривень.
Передісторія:
- На початку квітня закрили ресторан "Хлібний" за адресою: вул. Хрещатик 15/4.
- 15 квітня у Києві закрили два ресторани "Хлібний", які працювали з порушенням карантинних обмежень, – на вулицях Льва Толстого та Богдана Хмельницького.
- 17-18 квітня у центрі Києва закрили 5 ресторанів за порушення вимог карантину.
- 21 квітня у КМДА повідомили, що тиждень у столиці перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів та магазинів, 7 закладів закрили за порушення карантину.
- З 5 квітня у столиці діють посилені карантинні заходи: заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку. Готелі забезпечують гостей сніданками та організовують харчування в номерах.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі, де депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини.
Українська правда