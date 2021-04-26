У Києві закрили ще два ресторани, які порушували карантин

У столиці закрили ресторани "Редкая птица" та "Holy Burger" за порушення карантинних обмежень.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Дослівно: "У столиці за порушення карантинних обмежень закрили ресторани "Редкая птица" на вул. Басейній, 1/2 та "Holy Burger" на вулиці Шота Руставелі, 16".

Деталі: Повідомляється, що загалом групи контролю перевірили 20 нічних закладів Києва на дотримання карантинних вимог.

На підставі виявлених порушень на керівників закладів склали 24 протоколи за ст. 44-3 КУпАП.

Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а для закладу – від 34 до 170 тисяч гривень.

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